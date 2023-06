Tatjana Simic blikt terug op haar tijd in ‘Flodder’: “Als ik geen borsten had, had ik de rol nooit gekregen”

TV“Buurman, wat doet u nu?” Met dat zinnetje vergaarde Tatjana Simic eeuwige roem als de rondborstige dochter Kees uit ‘Flodder’. De in Kroatië geboren Nederlandse actrice en model heeft net haar zestigste verjaardag gevierd. In een interview met ‘Primo’ vertelt ze over haar jetset-leven in Monaco, blikt ze terug op haar tijd als actrice en praat ze over haar jeugdtrauma’s. “Mijn vader was een tiran. Hij sloeg met alles wat hij maar in zijn handen kon krijgen.”