Tamara en Bob zorgen voor de bruiloft van het jaar in ‘Thuis’, actrice Tine Priem ook in echt getrouwd

Het sprookjeshuwelijk met de prinsessenjurk stond al eens in november gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege de chemokuur van Bob. Nu de bruidegom genezen is, is het tijd om te feesten. “Tamara en Bob zijn een mooi voorbeeld van hoe je als koppel moeilijke periodes kan overwinnen”, zegt actrice Tine Priem (33). “Ze trouwen met het idee om eeuwig samen te blijven en een gelukkig gezin te vormen met hun zoontje Leo. Maar je weet natuurlijk nooit. In ‘Thuis’ horen er altijd drama’s bij. (lacht) Vroeg of laat zal er wellicht toch een kink in de kabel komen.”

De ‘Thuis’-fans die het bruidspaar willen feliciteren, kunnen dat komende zondag doen. In de Abdij van Herkenrode in Hasselt vindt vanaf 12u een ‘Thuis’-dag plaats met de twee trouwers en andere acteurs. De ceremonie, speeches en openingsdans worden in de trouwoutfits nog eens netjes overgedaan. De aanwezigen kunnen naast een optreden van Mathias Vergels (Lowie) ook in avant-première kijken naar de aflevering van maandag. De afloop van het feest zorgt nog voor verrassende liefdestranen en nieuwe romantiek.

Vier huwelijksfeesten

Tine beleeft zo een erg feestelijke meimaand, want twee weken geleden vierde ze nog haar echte huwelijksfeest. Officieel stapte ze al in 2020 in het huwelijksbootje met haar Tom (38), met wie ze al zeven jaar samen is. Maar door corona moest hun trouwfeest toen worden uitgesteld. Deze maand was er al een intiem familiefeest en later deze zomer volgt er nog een dansfeest met de vrienden. Vier huwelijksfeesten op een rij: romantischer wordt het niet voor Tine.

