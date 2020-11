‘t Is gebeurd: ‘De Slimste Mens’ moet verder zonder Ella Leyers

tvOpel. Renault en Peugeot. Drie automerken. Die hebben Ella Leyers na een wonderlijk parcours door ‘De Slimste Mens ter Wereld’ genekt. Haar killer: nieuwkomer, actrice en warenhuisbaas Kim Van Oncen. Met achttien deelnames verpulvert de Leyers-dochter het absolute record dat op naam stond van VTM-journalist Julie Colpaert. Ella zien we terug op donderdag 17 december in de finale van de quiz van Erik Van Looy.

De klad zat er al een tijdje in bij Ella. In haar vierde week van ‘De Slimste Mens’ eindigde ze in het reguliere spel vier keer laatste, drie keer ook met een score onder 300 seconden. Ze zette haar mindere prestaties keer op keer glansrijk recht in de finale. Tot bij haar achttiende beurt. In haar finale tegen nieuwkomer Kim Van Oncen ging het hard tegen onzacht. Op amper vijf vragen werden liefst 23 goede antwoorden gegeven. Bij een 75-61-stand, mocht Ella de oudste automerken noemen. Ze strandde op 2 juiste antwoorden, waarop Kim uitspeelde. En Ella plots en verrast achterbleef met 0 seconden op het scorebord. Een verrast gezicht even, geen tranen, wel een lach nadien. Terecht overigens.

Het onwaarschijnlijke parcours van de Leyers-dochter, die op zoek ging naar wraak voor de tranen bij de mislukte absolute recordpoging van zusje Olga, had al heel vroegtijdig afgebroken kunnen worden. In de allereerste aflevering overleefde ze enkel door een grote flater van Marie Verhulst. En ook op dag 2 hield ze stand dankzij geklungel van Senne Misplon. Pas in aflevering 3 sloeg de naverbranding echt aan en raasde Ella door de quiz. In aflevering 3 haalde ze met 510 seconden haar allerhoogste score. Tot aflevering 9 won ze liefst vijf keer afgetekend. Vanaf aflevering 10 zou dat nog maar één keer gebeuren.

Het scheelde trouwens welgeteld 1 seconde of Ella had haar finale niet tegen Kim Van Oncen, maar tegen Umi Defoort moeten spelen. Bij het allerlaatste filmfragment over Nelson Mandela dacht Kim zich één seconde te lang na. Ella kon niet aanvullen, waarop Umi Defoort het scorebord goed had bekeken en héél snel ‘stopstopstop’ riep. En zo een tweede keer won.

Ella Leyers verdwijnt zo na ruim vier weken ‘Slimste Mens’. En kan er dus een nieuwe dynamiek ontstaan. Daar kan nieuwkomer en Vooruit-voorzitter Connor Rousseau mogelijk voor zorgen. Wordt hij de nieuwe Bart De Wever in de quiz?

Tot slot, goed kijken naar aflevering 19. Vooral naar het publiek. Dat zit de volgende dagen met een mondmasker op. Een gevolg van de strengere coronamaatregelen tijdens de opnames.

De leukste quotes

Kim Van Oncen (of ze Slimste Mens kan worden): ‘Als ik het word, dan moet ik naakt op het dak van ons warenhuis lopen. Maar dat gaat niet zijn, zo zeker ben ik’.

Barbara Sarafian (over het succes van Ella in de quiz): ‘Achttien keer. Ik vind het bijna schandalig’.

Umi Defoort (wat de Slimste Mens is): ‘Het is eerder een lang gesprek met tussendoor een vraag’.

Barbara Sarafian (over wie haar zo fantastisch laat uitzien): ‘Een Pool. Een plamuurder’.

Sarafian (helemaal zichzelf met een slechte mop): ‘Ik dacht tweederangsburgers’ (wanneer de kandidaten het woord Limburgers moeten vinden).

Erik Van Looy (helemaal op dreef): ‘Sigmund Freud. De uitvinder van de Freud-pers. Neen, da’s niet waar’.

Hilarische momenten

De drie kandidaten moeten een nieuwe ‘gif’ verzinnen. En doen dat heel goed. Waarna juryleden James Cooke (weer geweldig op dreef) en Sarafian ook hun duit in de zak doen.

Cooke laat zich helemaal gaan als hij een hinnikend paard nabootst en daarbij zich zwaar verslikt. Tijd dan voor Ella om een magistrale ‘verschiet-oerschreeuw’ uit de strot te persen.

Kantelmomenten

Ella Leyers doet wat ze altijd al heeft gedaan. Overal waar het kan seconden sprokkelen. Na de ‘Puzzel’ staat ze dan ook alweer aan de leiding.

In de fotoronde doen Umi en Kim het uitstekend, weliswaar bij gemakkelijke thema’s. Ella krijgt een reeksje rijstschotels te zien en verliest veel tijd. Ook in de score, waar ze meteen laatste staat.

In de filmpjesronde wordt matig gespeeld. Kim laat zich net te veel zakken en eindigt op 1 seconden van winnaar Umi Defoort.

In de finale gaat het keihard tussen Kim en Ella. Die laatste maakt het bij de vraag over de oudste automerken niet af, waarop Kim Van Oncen haar uit ‘De Slimste Mens’ speelt.

De eindscore (voor het finalespel)

Emi Defoort 301 sec.

Kim Van Oncen 300 sec.

Ella Leyers 235 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 2 deelnames 2 keer gewonnen

Gene Thomas 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau