Swingend Brazilië weet ‘maar’ 773.000 voetbalfans te boeien, opnieuw moeilijke avond voor Play4

TV Onherken­baar: zingende non die ‘The Voice of Italy’ won is nu een vamp

Acht jaar geleden gingen beelden van haar optreden de hele wereld over. Als zingende non won Cristina Scuccia de Italiaanse versie van ‘The Voice’, én alle harten van het publiek. En nu verbaast de Italiaanse opnieuw, want in een talkshow heeft ze verteld dat ze het klooster achter zich heeft gelaten om een muziekcarrière na te jagen.

23 november