Sven uit ‘Met vier in bed’ was wereldtop in waterskiën tot hij blind werd: “Ik zie enkel nog verschil tussen licht en donker”

TV Jaak 'Alfons' Van Assche bezorgd nu hij aantal draaidagen ziet slinken: "Ik heb 'Familie' nodig"

Hij speelt al sinds 2016 mee in ‘Familie’, maar de laatste tijd zag Jaak Van Assche (82) z’n rol in de VTM-soap danig slinken. “Ik merk dat ik minder draaidagen heb dan vroeger, soms maar één per week”, vertelt hij in Dag Allemaal. En dat is allerminst naar de zin van de acteur, die het liefst nog lang in ‘Familie’ zou blijven acteren. Hoe kijken de makers naar zijn personage? En klopt de kritiek dat er een ver doorgedreven verjonging aan de gang is? “Er wordt vaak gezegd dat ouderen niet meer meetellen bij ons.”