Sven uit ‘Blind Getrouwd’ vindt steun bij z’n dochter: “Papa’s gedrag heeft alles te maken met zijn verlatingsangst”

Zet Nienke en papa Sven bij elkaar en tranen zijn nooit ver weg. Van vreugde, zoals in de trouwzaal, of van ontgoocheling, toen hij Nienke belde tijdens z’n huwelijksreis met Veerle. Het zegt iets over hun innige band, die door ‘Blind Getrouwd’ misschien zelfs hechter is geworden dan ooit. Want Sven kreeg een storm van reacties over zich heen, van kijkers die zich - net zoals Veerle - storen aan zijn al te voortvarende gedrag tijdens de eerste huwelijksdagen. “De kritiek op sociale media, ik lees dat niet” reageert Sven gelaten. “Over hoeveel mensen gaat het? Mijn vrienden verzekeren me dat ze mij zo niet kennen. Dat ze mij als een gevoelig en warm iemand ervaren. Op tien minuten televisie kan je mij nooit echt ontdekken, hé.”