Sven De Leijer was 6 maanden het mannelijk model van Dior op Wikipedia: dit was ‘De Allerslimste Mens’

Hoe oud Lisa Smolders eigenlijk is, was ook na haar passage in ‘De Allerslimste Mens’ niet met volledige zekerheid mee te geven. Wellicht 36 jaar. Lisa biechtte immers op dat ze destijds wel een paar keer flink had gefoefeld op wikipedia en daar met haar leeftijd had geknoeid. Zelf vinden wij 36 jaar zowat de ideale leeftijd om aan een quiz deel te nemen, maar Lisa vond dat ze er de voorbije tien jaar ‘niet frisser’ op was geworden. “Ik begin hier met een achterstand”, maakte ze duidelijk. Voor de volledigheid: Bart Cannaerts is 42 jaar, Jelle Cleymans 37 jaar.

In de quiz zelf begon Lisa meteen met een voorsprong, maar halfweg het spel ging het mis. Ook al omdat voor het eerst dit seizoen de foto- en filmpjesronde iets te gemakkelijk waren én het duo Bart-Jelle iets te sterk. Al bij de fotoronde schoot de tussenstand de hoogte in, maar vooral de filmpjesronde was vrij spel. Bart en Jelle scoorden beide een maximum. De eerste met een gemakkelijk fragment over de ‘Mediamadammen’, Jelle door vijf goede antwoorden te geven over de film ‘The Power of the Dog’.

In de finale woog Smolders net te licht voor Cannaerts. Wie de link niet legt tussen het alfabet en landen en niks weet over professor Jean-Jacques Cassiman, krijgt problemen in de finale. Wat dan ook gebeurde.

Het jury-duo De Leijer-Sarafian dobberde lekker mee op het speelse ritme van de quiz. Sven debiteerde mooi afgesproken moppen, Barbara imponeerde vooral met een indrukwekkende joekel van een bril.

De leukste quotes

Sven De Leijer (op zijn best): “Ik ben een echte Barbara Sarafi-fan.”

Erik Van Looy (over jeugdig uiterlijk van Sven en Jelle): “Schept dat een band? Praten jullie daar over op de speelplaats?” Waarop Sven: “Ja, op woensdagnamiddag, als uw lief op ons aan het babysitten is.”

Lisa (of ze jongerentaal gebruikt): “Neen. Ik ben te oud. Ik ben blijven steken bij keineig enzo. Mijn vriend lacht mij er voortdurend mee uit.”

Barbara Sarafian: “Of ik roep? Ik ga je hier niet verklappen wat er in mijn slaapkamer gebeurt.”

Sarafian (houdt een lofrede over de koe): “Heel intelligent, heel lief en ... heel lekker.”

Hilarische momenten

Lisa Smolders biecht op dat ze bij haar eerste deelname aan De Slimste Mens in 2013 loog over haar leeftijd en die had aangepast op wikipedia. “Dat heb ik nog eens gedaan toen ik mijn schoonouders voor het eerst ging ontmoeten. Een heel dom idee. Ik had er een jaar of vijf afgedaan omdat mijn vriend jonger is. Ik had ook mijn jeugdigste outfit aangedaan”, biecht ze op. Waarop De Leijer inhaakt en duidelijk maakt dat hij zes maanden model is geweest van Dior. Op wikipedia.

De Leijer laat zich kennen als hij een verhaal vertelt over de bejaarden van ‘Hotel Romantiek’ die altijd zeggen ‘t is gebeurd als ze een incontinentie-ongelukje hebben.

Kantelmomenten

Bart en Jelle gunnen Lisa een knalstart en een vlekkeloze beurt in ‘Open Deur’.

Lisa verliest met haar ‘Puzzel’ alle voorsprong.

Foto- en filmpjesronde zijn schijnbaar te gemakkelijk. Jelle ratelt alle mogelijke marathonsteden af, Lisa heeft geen moeite met getatoeëerde gezichten van Vlaamse artiesten, maar Bart krijgt negen vissen en één fishstick voorgeschoteld. Straf dat hij zes goede antwoorden geeft. In de filmpjesronde scoort het trio samen 450 seconden. Jelle doet het het best met 200 seconden. En wint.

De voorsprong van Bart is te groot om een spannende finale te kunnen spelen. Ook al omdat Lisa geen enkele keer meer dan drie goede antwoorden kan geven. De eindstand 0-158 zegt alles.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jelle Cleymans 456 sec.

2. Bart Cannaerts 444 sec.

3. Lisa Smolders 291 sec.

De stand

1. Jonas Geirnaert 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Delphine Lecompte 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Jelle Cleymans 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen

Eva De Roo 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Bart Cannaerts 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

6. Lisa Smolders 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

Joke Emmers (32)

Deelname 2017

8 deelnames, 3 overwinningen

Het ontroerendste afscheid...

