Superschurk Chris neemt wraak: opnieuw een dode in ‘Thuis’ na autobom

TVDe ‘Thuis’-fans zijn met verstomming geslagen. Hun favoriete soap ging het weekend in met een bom. Letterlijk, want compleet onverwacht ontplofte er een bomauto in de serie en dat bleek fataal voor een van de vertrouwde personages. De dader is natuurlijk superschurk Chris, die opnieuw is opgedoken en begonnen is aan zijn wraakactie. Wie wordt zijn volgend slachtoffer?

De plot rond de aanvankelijk doodgewaande maar herrezen Chris (Danny Timmermans) zorgt al weken voor suspense in ‘Thuis’. De drugsbaron was vorig seizoen nog verantwoordelijk voor de dood van Tania (Katrien De Becker) en de ontvoering van inspecteurs Dieter (Raf Jansen) en Tim (Jeroen Lenaerts) met diens dochter Hanna. Omdat de bad guy in de seizoensfinale ontmaskerd werd, moest hij bij de start van het huidige seizoen vluchten. Hij dook onder in Thailand. En hij kocht er een agent om, die een vals - maar officieel ogend - doodsbericht uitvaardigde, waardoor de zaak voor inspecteurs Tim en Dieter was afgerond.

Zwanezang

Case closed? Niet echt, want na zich een tijdje gedeisd te hebben gehouden, vond Chris het enkele weken geleden hoog tijd om terug te keren en orde op zaken te stellen. Of zoals hij tegen de dementerende Veerle (Karin Tanghe) vertelde: “Om met sommigen nog een eitje te pellen”. Paybacktime, dus. In de taxi bij Nancy (Ann Pira) had hij het over zijn zwanezang. Een levensgevaarlijke zwanezang, want omdat hij door een hersentumor nog maar enkele maanden te leven heeft, heeft hij toch niks meer te verliezen. Chris wil een exit met een knal. Letterlijk.

Volledig scherm Hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) overleeft de bomaanslag niet. © © VRT

Mislukte aanslag

Nochtans verliep zijn eerste wraakactie niet zoals gepland. De ploert wilde Harry treffen door diens echtgenote Thilly (Lauren Müller) te viseren. Hij knipte de remmen van haar moto door. Die aanslag mislukte, want Thilly raakte wel betrokken bij een verkeersongeval, maar overleefde de klap. Vrijdag saboteerde Chris dan maar het politievoertuig van Tim en Dieter, want die twee inspecteurs wilde hij ook straffen omdat ze hem hadden ontmaskerd. Ook deze aanslag verliep niet, zoals gehoopt. De twee opgeroepen inspecteurs namen door een toeval immers een andere wagen. Hoofdinspecteur Patje Berghmans (Gunter Reniers) nam wel plaats in de fatale bomauto en werd opgeblazen. Agente Maité Santens (Sara Gracia Santacreu) die hem achterna rende, werd door de kracht van de ontploffing de lucht in geslingerd, maar lijkt de moordaanslag wel te overleven. Voor Patje komt alle hulp te laat.

Volledig scherm Harry (Stan Van Samang) beseft dat payback tim is aangebroken. © © VRT

Bloedbroeders

En zo komt er dus nog een dode extra op het conto van Chris. En alsof de bomaanslag nog niet genoeg is, lokt de schurk zijn aartsrivaal Harry nu ook naar een afgelegen plek. Daar staan de twee voor het eerst sinds lang weer oog in oog met elkaar. ‘Eindelijk zie ik mijn beste vriend eens terug’, begroette Chris zijn ex-zakenpartner cynisch. De moed zakte Harry in de schoenen, want hij beseft samen met de kijker dat dit de ultieme confrontatie tussen de twee bloedbroeders wordt. Eentje die maandag wellicht zal worden beslecht.

Online poll

Na de publicatie van het ‘Thuis’-boek ‘Bloedbroeders’ bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts raakte bekend dat Stan Van Samang (Harry) ‘Thuis’ zal verlaten. Een timing werd niet gegeven, maar het zou dus wel eens kunnen dat de begingeneriek al vanaf volgende week zal moeten worden aangepast. Al werd ook nog niet verklapt hoe zijn personage Harry precies uit de reeks zal verdwijnen: met een vlucht, een uitvaart of omdat hij in de gevangenis vliegt. Zo’n 400 ‘Thuis’-liefhebbers namen op het officiële Insta-account van ‘Thuis’ deel aan een online poll over hoe de exit van Harry/Stan er zal uitzien. Veertig procent van hen gelooft dat Harry de confrontatie met Chris niet zal overleven en sterven. Dertig procent voorspelt dat hij naar het buitenland vlucht en de overigen verwachten dat Harry in de gevangenis belandt. Maandag volgt misschien wel het juiste antwoord.

LEES OOK.

KIJK. Wat vinden Danny Timmermans en Jeroen Lenaerts van de seizoensfinale van ‘Thuis’?