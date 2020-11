‘Superlacher’ Robert en de bijzondere look van Erik Van Looy: dit was aflevering 22 van ‘De Slimste Mens’

TVEr zit enige corona-moeheid in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Na het aanhoudend vuurwerk van Ella Leyers (32), blijven we nu al even op onze honger zitten. Toch zorgde Noémie Wolfs (32) voor wat animo. Ze won de 22ste aflevering met de vingers in de neus.

De piepjonge politieke voorzitter Conner Rousseau danst op het slappe koord. Hij geeft het ook toe. Het is moeilijk om de vrolijke Frans uit te hangen in een quiz op televisie, terwijl het land dat hij mee moet besturen naar adem hapt door de coronapandemie. Ja, we hebben uiteraard met z’n allen een brok ontspanning en humor nodig, maar Rousseau beseft dat er anderen misschien beter geschikt zijn om dat aan te leveren. Anderzijds is ruim een miljoen kijkers per avond lekker meegenomen om aan je naamsbekendheid en populariteit te werken.

Dat is wat Rousseau dan ook voorzichtig doet. Zichzelf bescheiden opstellen, met mondjesmaat fratsen verkopen en vooral strategisch goed overleven. Na drie overwinningen bij evenveel deelnames, moest hij in aflevering 22 voor het eerst de finale spelen. Ex-Hooverphonic zangeres Noémie Wolfs (32) won namelijk sterk.

Rousseau nam het in de finale op tegen de grappige en wat wereldvreemde acteur Peter De Graef (62) - onder andere bekend uit de telenovelle ‘Ella’ en de serie ‘Professor T’ - die nauwelijks partij was voor Connor. Al was de wat verwarde Antwerpenaar een lichtpunt in de duisternis van het Slimste Mens-decor, waar ‘bulderlacher’ Robert wel voor een vrolijke noot zorgde. Het was en is een noodoplossing, maar eentje die het programma deugd deed. Niks zo moeilijk als grappen maken waarop nauwelijks kan worden gereageerd. De volgende dagen laten de makers van ‘De Slimste Mens’ gelukkig weer net wat meer fans toe op de publieksbanken.

De leukste quotes:

Nieuwkomer Noémie Wolfs op de vraag of ze kan winnen: “Ik quiz heel graag, maar het is niet dat ik per se veel weet.”

Noémie Wolfs: “Ik vind het niet erg dat er geen publiek is, wat misschien wel vreemd is als zangeres, maar ik ben nu wel rustig.”

Erik Van Looy (over het succes van Hooverphonic): “De video van ‘Mad About You’ is 103.000.000 keer bekeken. Dat is 1,5% van de wereldbevolking.”

Peter De Graef (over zijn prestatie): “Ik ben er door gestruikeld. Achteraf hebben ze me verteld dat ik gewonnen ben.”

Peter De Graef (over een bijzonder kapsel van Erik): “Dat maakt echt geen moer uit. Is het dan wel goed zoals het nu is?”

Sven De Leijer (over de bulderlach van Robert): “Hij heeft een ongelooflijke goeie lach. Te vergelijken met een oude dieselgenerator. Je moet die eerst in gang trekken en er dan een paar sjotten tegen geven, maar als die begint te lachen is hij vertrokken.”

Conner Rousseau (beoordeelt zijn eigen prestatie): “Ik ben sowieso de marginaalste voorzitter van het land.”

Van Looy (tegen De Graef): “Ik stuur je naar huis met een beperkt maar geweldig applaus.”

Hilarische momenten

Noémie Wolfs licht in geuren en kleuren toe hoe ze eigenlijk wel heel graag zou willen trouwen, maar hoe haar vriend al tot drie keer toe neen heeft gezegd.

De drie kandidaten vertellen hoe ze allen in een leeglopend bad de zwaartekracht hebben voelen terugkomen. De ene vertelt het al kleurrijker dan de andere.

Kantelmomenten

Nieuwkomer Noémie Wolfs stuift door de ‘3-6-9'-ronde en haalt als enige seconden binnen. Peter De Graef raakt niet in het ritme en verkwanselt zijn ‘Open deur’- en ‘Puzzel’-ronde. Hij staat dan op 53 seconden. Noémie blijft scoren en heeft van bij aanvang van de fotoronde zowat evenveel seconden als haar concurrenten samen.

De fotoronde wordt door de drie spelers goed afgerond, zodat de filmpjesronde moet beslissen. Dat wordt echter een maat voor niks. Geen van de drie spelers weet te scoren bij zijn filmpje. Noémie pikt wél 120 seconden in bij het fragment van Peter. En wint moeiteloos.

In de finale is De Graef op geen enkel moment een waardige concurrent voor Rousseau. De acteur verlaat het spel na twee deelnames.

De eindscore (voor het finalespel)

Noémie Wolfs: 494 seconden

Conner Rousseau: 235 seconden

Peter De Graef: 195 seconden

De stand

Ella Leyers: 18 deelnames (7 keer gewonnen, 10 finales gewonnen, 1 finale verloren)

Delphine Lecompte: 6 deelnames (3 keer gewonnen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren)

Conner Rousseau: 4 deelnames (3 keer gewonnen, 1 finale gewonnen)

Riadh Bahri: 4 deelnames (2 keer gewonnen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren)

Hans Vanaken: 4 deelnames (3 finales gewonnen, 1 finale verloren)

Umi Defoort: 4 deelnames (2 keer gewonnen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren)

Nieuwkomer

Sportanker Catherine Van Eylen

