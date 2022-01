Superhelden veroveren je kleine scherm: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

TVZe zijn er in alle soorten en maten, maar één ding is zeker: superhelden zijn hip and happening . Dat weten ze ook bij onze streamingdiensten. Deze films en series zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz.

NETFLIX

‘The Journalist’ - vanaf 13 januari

Een journalist die bekendstaat als de ‘maverick’ van de nieuwsmedia, zet alles op alles om de waarheid te achterhalen. Deze serie is een adaptatie van de gelijknamige film, en belooft heel wat spanning.

‘Penyalin Cahaya’ - vanaf 13 januari

Een studente verliest haar studiebeurs wanneer gênante foto’s van haar op een feestje de ronde beginnen te doen. Ze bundelt haar krachten met een fotografe om te achterhalen wat er is gebeurd.

DISNEY+

‘Eternals’ - vanaf 12 januari

Eternals van Marvel Studios volgt een groep helden van voorbij de sterren die de Aarde hebben beschermd sinds de geboorte van de mens. Wanneer monsterlijke wezens waarvan men dacht dat ze waren uitgestorven, Deviants genaamd, op mysterieuze wijze terugkeren worden de Eternals gedwongen zich te herenigen om de mensheid opnieuw te verdedigen.

Eternals heeft een uitstekende cast. Met onder meer Gemma Chan als de menslievende Sersi, Richard Madden als de almachtige Ikaris, Kumail Nanjiani als kosmisch aangedreven Kingo, Lia McHugh als Sprite, een eeuwig jonge oude ziel, en Brian Tyree Henry als intelligente uitvinder Phastos. Daarnaast zien we ook Lauren Ridloff als de supersnelle Makkari, Barry Keoghan als afstandelijke eenling Druig, Don Lee als de almachtige Gilgamesh, Kit Harington als Dane Whitman, Salma Hayek als wijze spirituele leider Ajak en Angelina Jolie als de felle krijger Thena.

‘Real Queens of HipHop’ - vanaf 14 januari

‘The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game’ werpt een diepgaande blik op de evolutie en invloed van vrouwelijke mc’s en rappers, verteld door de baanbrekende artiesten die een muzikaal en cultureel rijk hebben helpen creëren. Met een all-female interview lineup, van pioniers uit de jaren 70 en 80, tot charttoppers uit de jaren 90 en 00 en de sterren van vandaag. Deze grensverleggende vrouwen praten over de grootste momenten in hun carrière en geven een kijkje achter de schermen van hun persoonlijke verhalen.

‘Peacemaker’ - vanaf 14 januari

In de HBO Max reeks ‘Peacemaker’ zien we hoe het verhaal van het DC-personage verdergaat na ‘The Suicide Squad’. We zien hoe het verhaal van het DC-personage verdergaat en duiken dieper in zijn leven en afkomst. De superheld, die ook door het leven gaat als Christopher Smith, gelooft dat hij er alles - maar dan ook echt alles - aan moet doen om vrede op aarde te brengen. Geweld schuwt hij daarbij niet.

Achter de camera staat James Gunn, regisseur van The Suicide Squad en Guardians of the Galaxy. Het is de eerste tv-serie in het DC Extended Universe, maar zal vermoedelijk niet de laatste zijn.

‘Anne Bolyn’ - vanaf 11 januari

Na een last minute uitstel van een week, is het dan toch zover: Jodie Turner-Smith (‘Jett’, ‘Queen & Slim’) schittert als Anne Boleyn in deze nieuwe historische reeks. Anne Boleyn was koningin van 1533 tot 1536 en één van de meest beruchte vrouwen van Henry VIII, wat wel wat betekent als je weet dat hij er in totaal zes heeft gehad. De serie focust op de laatste maanden van haar leven, waarin ze beschuldigd wordt van verraad aan het koningshuis.

De cast wordt vervoledigd door, Paapa Essiedu (‘I May Destroy You’) als Anne’s broer, Mark Stanley (‘Game of Thrones’) als Henry VIII en Lola Petticrew (‘A Bump Along the Way’) als Anne’s rivale Jane Seymour. De serie is geschreven door Eve Hedderwick Turner (‘Alice Through the Looking Glass’) en de regie is in handen van Lynsey Miller (‘Deadwater Fell’).

