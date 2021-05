Super veel schurken en superhelden: dit zie je in mei op de Netflix, Streamz en Disney+

TVZouden al deze superhelden, superschurken en antihelden écht hebben bestaan, dan hadden ze met hun gebundelde krachten het coronavirus al lang verslagen. Helaas blijven hun avonturen gebonden aan het kleine scherm, waar ze gelukkig wel korte metten maken met onze verveling. Of je nu het hart van een held hebt of liever in een donker hoekje snode plannen beraamt, de streamingzenders staan in mei volledig in het teken van superheroes . Deze krachtpatsers zie je deze maand op Streamz, Netflix en Disney+.

STREAMZ

‘Zack Snyder’s Justice League’ - vanaf 10 mei op Streamz en Streamz+

Volledig scherm 'Zack Snyder’s Justice League' © Streamz

De langverwachte director’s cut van Zack Synder’s Justice League is binnenkort beschikbaar op Streamz. Een eerste versie van de film verscheen al in 2017, maar de regisseur Zack Snyder moest toen afzien van de postproductie. Een heuse beweging ontstond onder de fans, die zorgden voor de trending hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Warner maakte bekend dat ze in 2021 samen met Snyder de film zouden releasen zoals hij die voor ogen had. Het resultaat is een 4 uur durende actiefilm die Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, The Flash en Aquaman herenigt. Bruce Wayne (Ben Affleck) is vastberaden om de ultieme opoffering van Superman (Henry Cavill) niet voor niets te laten zijn. Daarom maakt hij samen met Diana Prince (Gal Gadot) een plan om een team van meta-mensen samen te stellen.

‘The Flight Attendent’, seizoen 1 - vanaf 10 mei op Streamz en Streamz+

Volledig scherm The Flight Attendent © Streamz

‘The Big Bang Theory’ ster Kaley Cuoco schittert als stewardess Cassandra Bowden die in Bangkok op een ochtend wakker wordt in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed, met een lijk naast haar in bed en geen idee wat er gebeurd is. Bang om de politie te bellen, zet ze haar dag verder alsof er niets gebeurd is en vertrekt ze naar het vliegveld. Wanneer FBI-agenten haar vragen stellen over haar recente overstap naar Dubai, kan ze zich nog steeds niet herinneren wat er gebeurde. In deze komische thriller, gebaseerd op de gelijknamige New York Times bestseller, zijn er ook rollen voor de bekende Nederlander Michiel Huisman (‘Game of Thrones’), Rosie Perez (‘Do the Right Thing’) en Zosia Mamet (‘Girls’).

‘The King of Staten Island’ - vanaf 10 mei op Streamz en Streamz+

Volledig scherm Pete Davidson in 'The King of Staten Island'. © AP

The King of Staten Island is de nieuwe film van Judd Apatow (‘Knocked Up’, ‘Bridesmaids’) met Pete Davidson in de hoofdrol. Scott komt maar niet vooruit met zijn leven sinds zijn vader, die brandweerman was, overleed toen hij zeven jaar was. Nu hij twintig is, brengt hij zijn tijd door met drugs, hangt hij wat rond met zijn vrienden en papt sporadisch aan met een jeugdvriendin. Wanneer zijn moeder begint te daten met een luidruchtige brandweerman, zet dat een kettingreactie in gang en wordt Scott gedwongen om eindelijk zijn verdriet onder ogen te zien en zijn leven op de rails te krijgen. Een film over liefde, verlies en humor die de Critics Choice Award voor beste komedie won.

Synopsis: Scott verloor zijn vader op zevenjarige leeftijd en haalt zich sinds zijn tienerjaren voortdurend problemen op de hals. Zijn leven stelt niet veel voor.

STREAMZ+

‘The Very Excellent Mr. Dundee’ - vanaf 26 mei op Streamz+

Volledig scherm The Very Excellent Mr. Dundee © Streamz

Australisch icoon Paul Hogan wilt rust, rust en nog eens rust. Hij leidt een teruggetrokken leven dat overhoop gegooid wordt als hij hoort dat hij tot ridder geslagen zal worden. Het is een eer die hij liever aan zich voorbij laat gaan, maar omwille van zijn super trotse kleindochter Lucy besluit hij al dit overdreven gedoe alsnog te accepteren. Maar de hernieuwde aandacht zorgt ervoor dat zijn leven onder een vergrootglas wordt gelegd en plots zit hij midden in allerlei schandalen en wordt zijn imago door het slijk gehaald, hoewel hij altijd probeert het juiste te doen. Paul moet ineens alles op alles zetten om zijn ‘ridderschap’ veilig te stellen zodat hij Lucy niet teleurstelt en daarbij komt hij in een wervelwind terecht met kleurrijke personages. Deze meta-comedy is doorspekt met humor, vaak ten koste van Paul, en coole cameos van onder andere John Cleese, Chevy Chase en Mel Gibson.

‘Happiest Season’ - vanaf 12 mei op Streamz+

Volledig scherm 'Happiest Season' © tldb

De familie van je vriendin voor het eerst ontmoeten kan lastig zijn. Plannen om haar ten huwelijk te vragen tijdens het jaarlijkse kerstfeest is nog moeilijker, zeker als je er achter komt dat haar familie nog niet weet dat ze op vrouwen valt. Wanneer Abby (Kristen Stewart - ‘Segberg’) ontdekt dat Harper (Mackenzie Davis - ‘Tully’) haar relatie geheim gehouden heeft voor haar familie, begint ze hun relatie in vraag te stellen. Kent ze haar vriendin zelf wel echt? Regisseur Clea Duvall schreef de film als een autobiografie, zodat ze haar eigen ervaringen op het grote scherm zou kunnen zien.

Synopsis: Abby vat het plan op om gedurende de feestdagen haar vriendin Harper ten huwelijk te vragen bij de familie van haar geliefde. Ze ontdekt echter dat de conservatieve ouders van Harper niet op de hoogte zijn van hun relatie. Harper is zelfs nog niet uit de kast gekomen.

NETFLIX

‘Jupiter’s Legacy’ - vanaf 7 mei op Netflix

Volledig scherm Jupiter's Legacy © Netflix

Wat als je pa wel héél grote schoenen had om te vullen? De eerste generatie superhelden heeft haar beste tijd gehad. Het moment is gekomen om de fakkel door te geven aan hun al even krachtige kinderen: de volgende generatie die de wereld moet beschermen tegen onheil. Maar die overgang verloopt niet van een leien dakje. De jonge helden lopen niet in het gareel zoals gepland, en de oude regels zijn niet meer van toepassing op de nieuwe garde.

‘Love, Death & Robots’, seizoen 2 - vanaf 14 mei op Netflix

Volledig scherm Love, Death & Robots © Netflix

Even raar als het groot was, maar dat hield Netflix niet tegen om een tweede seizoen te maken. ‘Love, Death & Robots’ bleek dan ook een zeer intrigerend programma. Elke aflevering is een alleenstaande film, geïnspireerd door één of meerdere van de drie centrale thema’s: liefde, dood en - oh jawel - robots. Van wilde avonturen op verre planeten tot verontrustende ontmoetingen dicht bij huis: dit Emmy-winnende spektakel keert terug met een verse lading provocatieve verhalen.

‘Haunted’, seizoen 3 - vanaf 14 mei op Netflix

Volledig scherm Haunted, seizoen 3 © Netflix

De griezelige publieksfavoriet van slapeloos Netflix is terug: ‘Haunted’ is weer van de partij met een derde seizoen. In het bekende programma getuigen echte personen over hun gruwelijke interacties met de bovennatuurlijke wereld. Die verhalen worden door de Netflix-cast en -crew vertolkt naar het kleine scherm, met een oog voor detail dat je ongetwijfeld uit je slaap zal houden. Gouden tip: zeker kijken, maar dan wel met het licht aan.

‘Army of the Dead’ - vanaf 21 mei op Netflix

Volledig scherm Army of the Dead © Netflix

Zombies in Las Vegas, maar dan niet de gebruikelijke soort. We hebben het over de letterlijke variant. Na een geheimzinnige uitbraak van het zombievirus in de Amerikaanse gokstad, neemt een groep huurlingen de ultiéme gok: ze zijn van plan om samen de besmette zone binnen te breken, om zo de grootste geldroof ooit te plegen. Als ze niet gebeten worden door de ondoden, natuurlijk...

DISNEY+

‘New Girl’ - vanaf 14 mei op Disney+

Volledig scherm New Girl © Disney+

Tien jaar na de eerste uitzending van deze charmante komische serie, vind je nu alle afleveringen van ‘New Girl’ op Disney+. De serie volgt de opgewekte leerkracht Jess (Zooey Deschanel), haar drie disfunctionele huisgenoten (Jake Johnson, Max Greenfield en Lamorne Morris) en haar beste vriendin Cece (Hannah Simone) op hun avontuur doorheen het leven en de liefde. Zet je klaar voor zeven seizoenen van relatiebreuken, fratsen en hartverwarmende stommiteiten.

‘Star Wars: The Bad Batch’ - elke donderdag vanaf 4 mei op Disney+

Volledig scherm The Bad Batch © Disney+

May the 4th be with you. Zoals gebruikelijk staat 4 mei volledig in het teken van ‘Star Wars’. ‘The Bad Batch’ wordt dan ook niet toevallig op die datum gelanceerd. De animatiereeks vertelt hoe de Bad Batch-eenheid - een elitetroep van experimentele klonen die genetisch verschillen van de klonen in het leger van de Republiek - voet aan de grond krijgt in een melkwegstelsel dat na de Clone Wars een transformatie ondergaat. De leden van de Bad Batch, voor het eerst gezien in ‘Star Wars: The Clone Wars’, bezitten elk uitzonderlijke vaardigheden die hen tot buitengewone soldaten maken.

‘Star Wars: The Bad Batch’ maakt zijn debuut op dinsdag 4 mei met een speciale première-aflevering van 70 minuten. Vanaf 7 mei volgt elke vrijdag een nieuwe aflevering.

Marvel’s M.O.D.O.K. - vanaf 21 mei op Disney+

De megalomane superschurk M.O.D.O.K. koestert al lang de droom om ooit de wereld te veroveren. Na jaren van tegenslag en mislukkingen heeft M.O.D.O.K. zijn kwaadaardige organisatie (A.I.M.) naar de ondergang geleid. Verstoten als hoofd van het A.I.M. en midden in de ravage van een kapot huwelijk en een gebroken gezinsleven, staat het Mental Organism Designed Only To Kill nu voor zijn grootste uitdaging ooit: een midlifecrisis.

De komedie M.O.D.O.K. is de eerste Marvelserie gewijd aan deze angstaanjagende entiteit die in 1967 voor het eerst verscheen in de comic ‘Tales of Suspense #94'. Gecreëerd en geproduceerd door Patton Oswalt - die ook zijn stem leent aan het hoofdpersonage - en Jordan Blum.

‘Cruella’ - vanaf 28 mei op Disney+ met premium-toegang

Volledig scherm Cruella © Disney+

Deze nieuwe live-action speelfilm vertelt over het rebelse begin van een van de beroemdste – en meest modieuze – schurken uit de cinema: Cruella de Vil. De film speelt zich af in het Londen van de jaren zeventig, het hoogtepunt van de punkrockrevolutie. We volgen de jonge oplichtster, Estella (Emma Stone), een slim en creatief meisje dat vastbesloten is om naam te maken met haar creaties. Ze raakt bevriend met twee jonge dieven die haar voorliefde voor kattenkwaad op prijs stellen. Samen slagen ze erin om een leven op te bouwen in de straten van Londen. Op een dag trekt Estella’s modetalent de aandacht van Barones von Hellman (Emma Thompson), een verwoestend chique en angstaanjagend elegante mode-legende. Hun ontmoeting zet een reeks gebeurtenissen en onthullingen in gang die Estella dwingen om haar slechte kant te omarmen. Zo verandert ze in de onstuimige, op wraak beluste Cruella.

Opgelet, ‘Cruella’ is vanaf 28 mei enkel beschikbaar met premium acces op Disney+, dat betekent dat abonnees een toelage van 22 euro moeten betalen alvorens ze de film kunnen bekijken. Pas binnen enkele maanden zal de film voor iedereen beschikbaar zijn.

LEES OOK