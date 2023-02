Super Bowl kleurt Belgisch dankzij deze vier reclamespots vol bekende sterren

Het is niet voor het eerst dat een spot van Caviar tijdens de Super Bowl te zien is. “Vorig jaar tekende we ook voor vier spots die tijdens de Super Bowl uitgezonden werden”, vertelt CEO Bert Hamelinck. “Maar om dit jaar weer aan hetzelfde aantal te zitten is toch uniek, in het bijzonder door de twee films voor Pepsi, die weer ingezet hebben op een uiterst grote en creatieve campagne met veel zichtbaarheid.”