Succesreeks ‘Euphoria’ krijgt Duitse versie

TV Swingend Brazilië weet ‘maar’ 773.000 voetbal­fans te boeien, opnieuw moeilijke avond voor Play4

Twee topaffiches op het WK voetbal in Qatar donderdaggavond, maar nog bleef de grote kijkmassa uit. Portugal-Ghana, met dat onwaarschijnlijke slot in de allerlaatste minuut, wist slechts 398.000 voetbalfans te lokken. Het bruisende Brazilië dat vanaf 20 uur Servië versmachtte, was in pure prime time dan weer goed voor 773.000 voetbalgekken.

11:32