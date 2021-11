‘Sturm der Liebe’-sterren dalen neer in Vlaanderen, en jij kan samen met hen gaan dineren

Voor Jennifer wordt het de allereerste keer dat ze voet zet op Belgische bodem. Florian en Christopher hebben dat wel al gedaan, al kan je in hun geval niet spreken van een bezoek. “Ik ben ooit mijn toenmalige baas komen ophalen op de luchthaven van Brussel, maar helaas had ik niet de tijd om de stad te bezoeken”, aldus Florian. “De enige indruk die ik van jullie land heb overgehouden, is dat de autostrade ’s nachts heel goed is verlicht”, pikt Christopher in. “Ik ben ooit van Parijs naar Bremershaven moeten rijden, dwars door jullie land. Maar net als Florian wordt dit pas een echte kennismaking met België”.