TV Eén-programma ‘Down The Road’ krijgt Duitse versie

11 februari Het Eén-programma ‘Down The Road’ krijgt in augustus 2021 een Duitse versie op de publieke omroep SWR. Het is al de derde bewerking die het format van het Vlaamse productiehuis Roses Are Blue krijgt. Eerder werden ook al in Polen en Roemenië lokale versies met succes uitgezonden én er werden zelfs nieuwe seizoenen besteld.