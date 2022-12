Het gaat razendsnel in tv-land. Volwassenen nemen stilletjesaan afscheid van de kabel, jongeren zitten liever op Netflix of Streamz, terwijl ook de jongste kijkers al helemaal vertrouwd zijn met online streamingsdiensten. En dus past VTM zijn strategie voor die laatste doelgroep aan. Vanaf begin volgend jaar geen lineaire kinderzender VTM Kids meer, maar wel een behoorlijke uitbreiding van de ‘kids zone’ op VTM GO, dankzij een samenwerking met Studio 100.

Steeds meer on demand

VTM wil met de maatregelen inspelen op de digitale gewoonten van het jongste publiek. “We volgen naar goede gewoonte de kijker. Dat doen we ook voor kinderen. Zij groeien op met online streamingdiensten en zijn gewend om te kijken wat ze willen, wanneer ze willen”, vertelt directeur streaming Calogero Macaluso. “We zien dat van de 4 tot 14-jarigen inmiddels 62% on demand naar tv kijkt. In 2010 was dat nog maar 13%. We willen er voor hen zijn op onze streamingdienst VTM GO. Dat we dat nu samen kunnen doen met Studio 100 maakt het voor kinderen nog interessanter. Zij maken nu al de titels die het best bekeken worden op VTM GO.”