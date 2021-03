Studentencollectief verwerkt trauma Zaventem-aanslagen tot zesdelige fictiereeks voor VTM: “Het is een verhaal geworden waar hoop uit straalt”

Zoals op zoveel scholen hadden ook de zesdejaars van het Sint-Ritacollege reikhalzend uitgekeken naar de Romereis. “Het is een heel grote school en dus waren de laatstejaars verdeeld over verschillende vluchten en wij zouden een van de laatste nemen”, vertelt Tim Tielemans (22). “Eerlijk, ik had eigenlijk totaal niet door wat er gebeurde, zeker niet bij de eerste knal. Ik stond bij een leerkracht en was als een van de laatsten mijn bagage aan het inchecken. Zij keek me recht in de ogen en zei: ‘Het gaat toch geen waar zijn?’. Zij had blijkbaar wel door dat het om een aanslag ging. Toen kwam er vuur en rook en zijn we beginnen lopen. Ik herinner me nog die warme gloed, al heb ik nooit het idee gehad dat ik ter plaatse zou sterven. Ik heb achteraf begrepen dat iedereen dat op zijn eigen manier heeft beleefd.”