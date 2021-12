Strijd tussen Vlaanderen en Nederland kent verrassende ontknoping: dit is de winnaar van ‘De slimste mens’

TVFletse afleveringen? Flauwe kandidaten? Te jong en te onervaren? We vergeven het Erik Van Looy (59) allemaal, want de finale van de negentiende jaargang van ‘De slimste mens ter wereld’ maakte alles goed. In een strijd op het scherpst van de snede ging het hard tussen professor en intensivist Geert Meyfroidt (50), zangeres Merol (30) en presentator Arjen Lubach (41). Het wedstrijdje België - Nederland kende uiteindelijk een verrassende, maar zeer terechte winnaar. Een eerste interview met die winnaar lees je hier.

Meer weten over ‘De slimste mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Het is gebeurd. De titel van ‘De slimste mens ter wereld’ wordt niet door een Nederlander gekaapt, maar blijft in ons land. Geert Meyfroidt maakte in een bijzonder spannende slotaflevering zijn favorietenrol helemaal waar. Voor het eerst in de twee finaleweken won hij het ‘gewone’ spel niet. In de daarop allesbeslissende finale was hij wel een klasse te sterk voor Merol. Arjen Lubach werd eervol derde.

(Lees verder onder de video.)

Hetzelfde duo als vorig jaar voorzag de finale van een komische noot. En jawel, Jeroom en James Cooke vervulden die rol opnieuw perfect. Op een bepaald moment kregen ze zelfs het gezelschap van de kerstman, een prima vondst. Hij kaapte heel even de finale, maar gelukkig niet te lang.

Vorig jaar kneep de stress en de spanning zelfs de keel van veelvuldig winnares Ella Leyers dicht en werd er globaal iets minder goed gespeeld. Dat was dit keer niet het geval. Het niveau van de vragen lag opmerkelijk hoog, waardoor er af en toe geblunderd en gepast werd. Hoe sterk de drie kandidaten waren, bleek bij aanvang van de filmpjesronde. Er gaapte een kloof van welgeteld drie (!) seconden tussen de eerste en de laatste kandidaat. En toch waren de verschillen in de vorige rondes veel groter. Het bewijs hoe de verhoudingen tussen Merol, Arjen en Geert voortdurend veranderden. Enkel de ‘Puzzelronde’ bleek een maat voor niets. De drie klaarden die klus snel en strak.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jeroom en James Cooke kregen het gezelschap van de kerstman. © Play 4

Doodsteek

Dat was compleet anders bij de ‘Open Deur’-ronde. Merol wist niks zinnigs te antwoorden, Geert Meyfroidt blokkeerde op ‘Home Alone’ en Lubach deed het nog slechter bij de vraag over geschenkjes voor Vaderdag. De altijd wat subjectieve fotoronde bleek een eitje voor Merol, maar een lijdensweg voor de twee andere spelers. Met een ex aequo als resultaat en de zekerheid dat de filmpjesronde zou knallen. Merol opende goed, maar Meyfroidt kaapte wel 50 onwaarschijnlijk belangrijke seconden weg. Met nog eens 70 seconden bij het fragment van Lubach was de intensivist eigenlijk al zeker van een zitje voor de échte finale. Dat hij niks wist over de film ‘Promising Young Woman’ kwam enkel Merol goed uit. Zij pikte 90 seconden in en won zo het reguliere spel. Lubach was de enige die geen 300 seconden haalde met een uitschakeling als gevolg.

In de ‘superfinale’ bleek Merol, ondanks een voorsprong van 120 seconden, geen partij voor Meyfroidt. Die scoorde negentien goede antwoorden op acht vragen. De zangeres bleef steken op acht goede antwoorden. De vijf goede antwoorden die de intensivist afratelde over romanschrijver Fyodor Dostoevsky bleken haar doodsteek. Merol panikeerde, blokkeerde en ging ten onder.

Geert Meyfroidt is dus de opvolger van Catherine Van Eylen. “Intrinsiek de beste speler dit seizoen”, vatte Van Looy terecht samen. En ook een fijne winnaar. Heel even wilde hij juichen en stak hij beide armen in de lucht. Om die snel weer te laten zakken en cool verder te gaan. Dat doen specialisten op de dienst intensieve zorgen immers.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Merol (of ze kan winnen): “Ik heb beide heren eerder een keer naar huis gespeeld. Dus ik denk dat ze bang moeten zijn.”

Meyfroidt (over de Nederlanders): “Ik heb het gevoel dat de hoop van de natie zo’n beetje op mijn schouders rust.”

Jeroom (over James in ‘Over de Oceaan’): “In het begin was iedereen vooral misselijk, maar dan heeft James wat meer kleren aangedaan en toen ging het beter.”

Jeroom: “Elodie vertelde me dat James een zeekomkommer had gevangen en dat hij vier dagen niet uit zijn kajuit is geweest.”

Jeroom (over James): “James heeft wat weg van Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’. Het is een mooie jongen, hij heeft lang op een boot gezeten en honderden mannen hebben de verschrikkelijkste nacht van hun leven beleefd.”

Hilarische momenten

James Cooke vertelt omstandig een verhaal over zijn avonturen voor ‘Over de Oceaan’. Hij kreeg briefjes mee van zijn man. Het pakje van Jeroom voor Elodie bleek iets blubberigs te zijn, namelijk een afdruk van z’n penis. “Steek het weg voor de lintworm van Erik gevoelens krijgt”, merkte Jeroom op.

James Cooke gaat volledig plat als Jeroom vertelt hoe hij met de huid van zijn besnijdenis een lederen salon heeft laten maken.

James Cooke introduceert ons in de codetaal van de gayscene. “Gele kousen is voor plasseks, met streepjes sta je open voor alles”, licht hij toe. Blijkt dat Arjen streepjeskousen aanheeft. Waarop James: “Kom straks maar langs.”

De kerstman maakt duidelijk dat de lach van Erik best wat minder fel mag tijdens de opnames. “Wil u voortaan minder luid hinnikend lachen? Mijn rendieren worden daar heel bronstig van”, klinkt het. Waarop James vraagt welke kleur sokken de kerstman draagt.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Meyfroidt vertrekt als een raket. Op een geven moment zie je ontzag in de ogen van Merol wanneer hij snel een rekenpuzzel correct uitwerkt en bij Adele uitkomt. Toch is de stand na de ‘3-6-9'-ronde gelijk. Merol blijft haperen in ‘Open deur’, maar na een rondje snel puzzelen zorgt de fotoronde voor een gelijke stand. Een chaotische filmpjesronde zorgt voor een paar verrassende wendingen. En voor spanning, zeker als Geert Meyfroidt bij het allerlaatste filmpje geen enkel antwoord weet. Merol kaapt de seconden en wint. Arjen Lubach is de pineut.

In de beslissende finale start Merol met ruim 120 seconden oorsprong. Die is ze na drie vragen al kwijt. Nog een vraag verder heeft Geert al 80 seconden voorsprong. Die geeft hij niet meer prijs. Rustig en beheerst wordt hij ‘Slimste Mens’.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Merol: 431 seconden

2. Geert Meyfroidt: 352 seconden

3. Arjen Lubach: 290 seconden

De eindstand

1. Geert Meyfroidt

2. Merol

3. Arjen Lubach

4. Gloria Monserez

5. Lisbeth Imbo

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: