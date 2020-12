Strijd der naties in 'Bake Off': 3 vrouwen vechten het uit voor titel van ‘Meesterbakker’

ALEXANDRA (30), BELGISCHE ROOTS

Mooie baksels met persoonlijke toets

CARLOTA (30), SPAANSE ROOTS

Tijdsgebrek als grootste vijand

De Limburgse Carlota - met roots in Tenerife - heeft een behoorlijk wisselend parcours gekend. Haar grootste vijand: tijdsgebrek. De jury merkte dan ook geregeld op dat haar werk slordig en onafgewerkt was. Al vond Carlota daar zelf altijd wel creatieve oplossingen voor, vol humor bovendien. Haar baksels presenteren met een briefje 'Epic fail' erbij, bijvoorbeeld. Slordig of niet, gelukkig zitten haar smaken elke keer weer goed. Vooral haar broodbeeldhouwwerk in de halve finale en haar zwarte dessertbordje - een herinnering aan haar depressie en burn-out - maakten indruk. Ook op gastjurylid Peter Goossens, al was de liefde niet helemaal wederzijds. "Geen idee wie dit is", mompelde ze verward naar de camera, toen de sterrenchef werd geïntroduceerd.

MARGO (30), WIT-RUSSISCHE ROOTS

Nostalgische ziel met koekentrauma

Ook Margo doordrenkt haar baksels geregeld met een nostalgisch of persoonlijk sausje. Een matroesjka-taart, brood in de vorm van haar baboesjka (grootmoeder) of chiburekki, gefrituurd deeg met gehakt: dat deze finaliste Wit-Russische roots heeft, is maar al te duidelijk. Des te meer omdat ze wel al eens een traantje durfde te laten, omdat ze haar moeder, die nog in haar thuisland woont, al zo lang heeft moeten missen. Tranen waren er ook toen Margo de opdracht kreeg om een kaartenhuisje van koeken te maken, nadat ze een week eerder al eens 150 koeken moest bakken. "Ik heb een koekentrauma", klonk het dan ook onthutst. Al van in het begin is de Wit-Russische echter een geduchte kandidate, die doorgaans mooi afgewerkte baksels aflevert, die bovendien ook nog eens lekker smaken. Het succesrecept voor 'Bake Off' dus.