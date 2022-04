Stresstesten en twijfels in ‘Blind Gesprongen’: “Ik heb heel de nacht wakker gelegen”

Fred is op zoek naar een job waarvoor hij terug met plezier ‘s ochtends opstaat. “Ik doe dit nu 12 jaar en denk al een tijdje: wil ik dit nog blijven doen? Mijn vrouw staat ‘s ochtends op en vertrekt met volle goesting en energie naar het werk. Daar ben ik jaloers op en dat was de trigger om me in te schrijven. Die goesting om te gaan werken wil ik ook”, klinkt het. Maar is hij bereid om daar eventueel zijn mooi brutoloon van 4.300 euro en salariswagen voor op te geven? “Dat is één van de grootste stresspunten”, zegt hij. “Ik weet wat ik heb, maar straks heb ik dat niet meer en weet ik niet wat er in de plaats komt.” In een gesprek met Fred is het de experten meteen duidelijk wat Fred níet wil, maar rijst de vraag wat nu wél zijn droomjob is. “Als alles mogelijk zou zijn dan word ik morgen trainer van Union.” Om zijn stressniveau en technische skills te testen, onderwerpen de experten hem aan een bijzondere proef.