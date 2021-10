Stress hakt erin bij de nieuwkomer, terwijl jonkie fluitend verder speelt: dit was de 5de aflevering van ‘De Slimste Mens’

Ze is nog maar twee afleveringen ver, maar het zou best wel eens kunnen zijn dat Gloria Monserez lang zal meespelen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Niet dat we een glazen bol hebben, maar we zien wél dat ze veel gelijkenissen heeft met Ella Leyers. De vice-kampioen van vorig jaar raakte in haar eerste aflevering met de hakken over de sloot toen ze in haar finale tonnen geluk had omdat concurrente Marie Verhulst een domme beginnersfout maakte. Ook Gloria dankte bij haar eerste finale de goden toen Wiam klaterde. En net als Ella is Gloria ongedwongen, spontaan en rechtuit. Ze roept ‘kak’ als ze een fout maakt, ze gilt ‘neen?!’ als ze denkt dat ze met zekerheid het goede antwoord weet maar toch er naast pakt en ze antwoordt zonder enige rem of remming op elke vraag van Erik Van Looy. Wat een heerlijke tv-verschijning in ‘De Slimste Mens’.

Voor een goeie quiz-versie van ‘De Slimste Mens’ moet je evenwel echt wel met drie min of meer gelijke kandidaten zijn. Dat heeft het verleden al vaak bewezen. Dat trio toppers zat er in aflevering vijf niet. Nieuwkomer Sandra Bekkari bleek geen partij voor het duo Gloria-Jean-Marc. Sandra zat er ongemakkelijk en gestresseerd bij, had moeite bij de doe-vraag om fruit te promoten, kon nergens het verschil maken en blokkeerde volledig bij haar eigen filmvraag. Gelukkig flaterde de concurrentie ook in de doorgaans alles beslissende filmpjesronde, waardoor het verschil voor Bekkari niet pijnlijk groot was. In de finale tegen Mwami had de kokkin geen enkele kans. De basketspeler moest zich enkel één keertje strategisch laten zakken om dan fluitend uit te spelen.

De fans van Margriet Hermans die op enig vuurwerk hoopten van hun favoriete jurylid, bleven op hun honger zitten Ondanks de aanwezigheid van Brusselmans, kwam ook de jury niet echt uit de verf. Wellicht en hopelijk krijgen we meer vuurwerk in aflevering zes.

De leukste quotes

Margriet (opent in stijl en met klasse): ‘Ik heb heel mijn leven het dieet van Dokter Oetker gevolgd’. Waarop Brusselmans: ‘Ik eet zeer ongezond en voel me daar fantastisch bij’.

Brusselmans: ‘Ik rook nu volle 54 jaar. Dat valt goed mee. Ik moet niet hoesten. Ik loop de honderd meter in 2 dagen en 4 uur’.

Hilarische momenten

Gloria Monserez blijft ongedwongen vanalles over haar jonge leventje vertellen. Over kussen bijvoorbeeld. Meer bepaald haar allereerste kus. ‘Ik stond met een vriendje op het pleintje. Toen we weggingen wilde die me duidelijk kussen. Dus ik deed mijn ogen dicht. Ik dacht dat die oudere jongen ervaren was. Ik stond daar en die jongen begint me te kussen. Hij duwt zijn tong in mijn mond. Dat was verschrikkelijk. Ik heb het toen gedaan gemaakt...’.

Of over ‘drinken’. ‘Ca va’, zegt ze’. ‘Ik heb wel ooit eens overgegeven. Tegen de voorgevel en de voordeur. Vanuit het raam van mijn slaapkamer. Ik zat toen in de Duvel-divisie. In die divisie moest iedereen een Duvel drinken als iemand Duvel bestelde. Toen ik thuis kwam voelde ik me niet zo goed. Ik kon kiezen tussen de badkamer en het venster. Ik heb toen voor het raam gekozen.’s Anderendaags keek ik uit het raam en zag niets. Ik dacht dat ik alles gedroomd had en ging gewoon verder met mijn leven. Tot ik thuis kwam bij mijn vader en plus-mama die me vertelden dat iemand van mijn vrienden tegen de deur had gespuwd. Twee dagen later heb ik dan maar opgebiecht dat ik de schuldige was’.

Kantelmomenten

Nieuwkomer Sandra Bekkari raakt maar niet op toerental en heeft na de ‘Puzzel’ amper 37 extra seconden gescoord.

Na de fotoronde heeft Sandra nog steeds een grote achterstand op haar opponenten, die wel aan elkaar gewaagd zijn.

De filmpjesronde is een maat voor niets. Zowel Sandra Bekkari als Jean-Marc Mwami geven niet thuis bij hun eigen filmpje. Ook Gloria Monserez weet nagenoeg niets over ‘la Boum’. Maar zij heeft dan wel al 180 seconden gescoord bij de andere fragmenten en wint met een straat voorsprong.

In de finale verrast Jean-Marc door alles te weten over ‘De Kabouterdans’. Met die 100 seconden die hij wegvreet van Sandra, kan hij nadien moeiteloos uitspelen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Gloria Monserez 537 sec.

2. Jean-Marc Mwema 324 sec.

3. Sandra Bekkari 282 sec.

De stand

1. Jean-Marc Mwema 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen

2. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Niels Destadsbader 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Gloria Monserez 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

6. Cesar Casier 1 deelname 1 finale verloren

Sandra Bekkari 1 deelname 1 finale verloren

Nieuwkomer

De 59-jarige Joachim Coens, uit Damme. Omdat de appel nooit zo ver van de boom valt, gaf Coens zijn job op als CEO van de Brugse zeehaven en stortte hij zich als nieuwe voorzitter van CD&V vol overtuiging in de politiek. Gaat voor pensioen en energie, maar is toch vooral bekend voor dat groen geruite jasje.

