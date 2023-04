Streamz lost eerste beelden van nieuwe reeks 'Onderhuids’, met Jan Kooijman in de hoofdrol

TV “Ik kon er niet tegen om mijn vriendin in die positie te zien”: afvaller van ‘De Mol’ heeft geen spijt van opvallende keuze

Of er sprake is van een groepsgevoel in ‘De Mol’? Absoluut! Tot het eigen vege lijf moet gered worden. Dan is het toch ieder voor zich. Vraag het maar aan de 34-jarige antropologe Leïla. Nadat Commy een rode duim had gekregen, was zij de enige van de zes ‘overlevers’ die haar een extra overlevingslijn toewierp. En vervolgens zelf sneuvelde. “Ik had een vals gevoel van veiligheid.”