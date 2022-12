Streamz lanceert trailer van nieuwe docu 'Is Crypto het Nieuwe Goud?’, van zelfde makers als ophefmakende ‘FIRE’

TVStreamz lost de trailer van de vierdelige documentairereeks ‘Is crypto het nieuwe goud?’ De reeks volgt negen Vlamingen en vier experten in de mysterieuze wereld van cryptovaluta en NFT’s. Ze geven elk een kritische blik op de unieke en bijzondere digitale munt. Maak kennis met de crypto-aanhangers die hun succes en tegenslagen delen. “In 2017 hebben we al onze bezittingen verkocht en dan zijn we voor bitcoin gegaan", klinkt het bij Didi Taihuttu.

Didi & Romaine Taihuttu - The Bitcoin Family

De Nederlandse familie Taihuttu heeft alles opgegeven om volledig in Bitcoin te gaan. Vader Didi (42), moeder Romaine (42) en dochters Joli (18), Juna (15) en Jessa (12) reizen de hele wereld rond. Al doen ze dat wel op een minimalistische en stressloze manier. The Bitcoin Family is erg bekend in de cryptowereld en gelooft dat Bitcoin de manier is om de kloof tussen rijk en arm te dichten en een betere wereld te creëren.

Volledig scherm Didi & Romaine Taihuttu in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

VEXX - NFT-artiest & YouTuber

Vince Okerman, beter bekend als VEXX, verdiept zich dan weer in de wondere wereld van NFT’s. Hij werd razendpopulair door de unieke en kleurrijke stijl van zijn kunst. Okerman mocht zelfs al samenwerken met prestigieuze, internationale merken zoals Gucci en Porsche. Zijn werk gaat dan ook voor hoge prijzen de deur uit. Op zijn YouTube-kanaal, waarop hij video’s van zijn NFT’s deelt, heeft hij maar liefst drie miljoen abonnees. De kunst van VEXX is te bewonderen op de eerste immersive NFT-expo in België.

Volledig scherm VEXX in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

Rhymezlikedimez - Kunstenaar & NFT-artiest

Ook Rhymezlikedimez (Robin) is een grote naam binnen de internationale NFT-wereld. Muziek was altijd zijn inspiratie en toen hij zijn illustraties ging animeren werd hij een veelgevraagd door grote artiesten. Hij werkte ondertussen samen met Wiz Khalifa, Dua Lipa, Bruno Mars en Cardi B. Zijn werk hangt samen met dat van VEXX in de immersieve NFT-expo ‘Future Renaissance’ in Plein Publiek Brussel.

Volledig scherm Robin in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

Tonya Mas - Digitale ondernemer & organisator van eerste Belgische NFT expo

Tonya Mas, die bekend is door haar deelname aan Junior Eurosong in 2003, werkt vandaag als digital marketeer. Ze lanceert NFT-campagnes om fans dichter te brengen bij een artiest of merk. Tonya organiseert dan ook de eerste immersieve NFT-expo ‘Future Renaissance’ met het werk van Vexx en Rhymezlikedimez.

Volledig scherm Tonya Mas © Streamz

Bruno Ver - Crypto ondernemer

Bruno Ver investeert in tal van crypto gerelateerde start-ups. Hij zou volledig van zijn crypto zou kunnen leven, maar kiest er bewust voor om dat niet te doen. De ondernemer is er steevast van overtuigd dat zijn digitale munten op de lange termijn nog meer in waarde zullen stijgen.

Volledig scherm Bruno in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

David Devriesere - Oprichter Digital Currency Academy

Ook David Devriesere is een ondernemer in hart en nieren. Hij is de oprichter van ‘Digital Currency Academy’: een bedrijf dat mensen leert hoe ze op een veilige manier kunnen investeren en handelen in crypto. Bovendien richtte hij ook het ‘Crypto Café’ op: een ontmoetingsplaats in Gent voor iedereen die interesse heeft in crypto. Zijn missie is om zoveel mogelijk informatie te delen, aangezien hij zelf slachtoffer werd van oplichting en daardoor veel geld verloor.

Volledig scherm David in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

Griet Baelus - Slachtoffer van crypto scams

Griet Baelus is sinds 2017 actief in cryptocurrency, al ging dat niet zonder een slag of stoot. Ze werd verschillende keren het slachtoffer van crypto scams. Door haar goedgelovigheid verloor ze al meer dan 20 duizend euro. Toch gelooft ze nog steeds in de waarde van crypto. “Mensen met slechte intenties hebben me gescamd, niet crypto.”

Volledig scherm Griet in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

Niko De Jonghe - CEO van ‘Blockchain Valley’

Een echte kenner van cyrptocurrency is Niko De Jonghe. Hij is er namelijk al ruim twaalf jaar mee bezig en heeft zich volledig gedistantieerd van banken. De CEO is bezig met het oprichten ‘Blockchain Valley’: een samenleving en dorp dat zal werken op de blockchain. De huizen zullen met elkaar communiceren, wat zal zorgen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik en verbruik. Niko noemt zichzelf een moderne Robin Hood en ziet Bitcoin als het middel voor een betere toekomst.

Volledig scherm Nico in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

Quinten Francois - Crypto influencer

Quinten Francois is al vijf jaar actief in cryptocurrency. Via zijn invloedrijke YouTube-kanaal ‘Young And Investing’ maakte hij zijn kijkers wegwijs in het universum van crypto. Op die manier kon Quinten zo’n 150.000 abonnees voor zich te winnen. Hij had daardoor het grootste crypto-kanaal van de Benelux. Maar hij stopte omwille van een burn-out, de minder rooskleurige kant van crypto. Vandaag oefent de voormalige YouTuber meer adviserende functies uit en investeert hij in start-ups.

Volledig scherm Quinten Francois in ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

De vier experten Faroek Özgünes - Onderzoeksjournalist Als onderzoeksjournalist is Faroek bekend met alle vormen van misdaden. Hij geeft dan ook regelmatig lezingen over criminaliteit omtrent digitale valuta. Hoe actief zijn criminelen binnen de cryptomarkt? Hoe gaan ze te werk en brengen ze de toekomst van Bitcoin in gevaar? Levi Haegebaert - Crypto expert Levi is oprichter van ‘Start2Bitcoin’ waarmee hij zowel individuen als bedrijven helpt hun kennis over crypto naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast werkt hij ook als digital marketeer voor verschillende cryptobedrijven en schreef hij het boek ‘Bitcoin voor Beginners’. Bram De Man - Hoofdinspecteur Bram werkt als hoofdinspecteur bij de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen. Sinds 2019 doet hij alleen nog maar onderzoeken die betrekking hebben tot cryptocurrency. Daarmee heeft hij binnen België de grootste praktijkervaring. Zo was hij ook betrokken bij de eerste inbeslagname van NFT’s in België en voerde hij zelfs een aantal internationale onderzoeken. Zaïna De Beer - web3 & intellectueel eigendomsjurist Zaïna richtte het bedrijf ‘Alpha Legal Creatives’ op: een gespecialiseerd team van juristen dat zich richt op het beschermen van alle soorten creatieve werken. Ondertussen is ze gespecialiseerd als NFT- en web3 juriste. Op die manier helpt ze digitale kunstenaars hun werk te beschermen.

De documentaire is een productie van Het Konijn, in samenwerking met Streamz. Het Konijn maakte eerder de controversiële VRT-docu ‘FIRE’.

Volledig scherm ‘Is crypto het nieuwe goud?’ © Streamz

