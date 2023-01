Streamz-CEO Bart De Groote laat voor het eerst in zijn kaarten kijken: "Op dit moment steken we er meer kapitaal in dan er inkomsten zijn”

TV Na ‘Belgium’s Got Ta­lent’-overwin­ning: Mini Droids wagen hun kans in Amerikaan­se talenten­jacht

De breakdancegroep de Mini Droids uit Antwerpen, bestaande uit Ferre, Diego, Hayden en Hajdar, wonnen in 2021 de talentenshow Belgium’s Got Talent, maar wagen nu ook hun kans in ‘America’s Got Talent: All Stars’. Dat nieuws bevestigen ze zelf op sociale media.

24 januari