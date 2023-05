STREAMINGTIPS. Yeehaw! Vijf moderne westerns om uw lasso rond te werpen

TVBlufpoker in een Amerikaanse saloon, bandieten die een postkoets overvallen, filmische revolverduels en steengruis in de cowboy boots. Het elfde seizoen van ‘De Mol’ schiet in aloude spaghettiwestern-stijl naar een hoogtepunt en met de nieuwste Canal +-serie ‘Django’ met Matthias Schoenaerts in de titelrol lijken westerns dezer dagen helemaal terug van weggeweest op uw tv. Dat het genre aan een revival bezig is, bewijzen ook deze films en series die recent de klassieke western in een modern -en soms zelfs compleet maf- entertainmentjasje stopten. Een overzicht!

‘Nope’ (Netflix)

Wie moderne western bedoelt, zegt dezer dagen ook wel eens ‘neo-western’. Want dat is de innovatieve lade waarin ‘Nope’, de laatste nieuwe (en volgens velen de beste) worp van regisseur Jordan Peele thuishoort. Deze Amerikaanse sciencefiction-western-horrorprent uit 2022 brengt the weird Wild West tot leven wanneer die een buitenaardse invasie koppelt aan een klassiek, desolaat cowboybestaan. De film gaat over een Afro-Amerikaanse broer en zus die als ranch-eigenaars paarden aanleveren voor filmsets in Hollywood, maar wanneer zij op hun afgelegen ranch een mysterieuze verschijning in de lucht waarnemen, proberen ze met behulp van videocamera’s te bewijzen dat het om UFO’s gaat. Net zoals met alle films van Jordan Peele is er meer aan de gang dan wat het oppervlak doet vermoeden en pelt hij die lagen één voor één terug terwijl hij ook nog eens de grootmeesters van de cinema eert. Peele wilde zich met deze film naar eigen zeggen voelen zoals Steven Spielberg toen die ‘Jaws’ tot leven wekte. Om te ontdekken wat deze film en ‘Jaws’ met elkaar gemeen hebben, moet u zelf maar opzadelen.

‘The English’ (Disney+)

Westerns spelen zich traditioneel voor de 20ste eeuw af en aan dat gegeven blijft de nieuwste serie ‘The English’ op Disney+ alvast trouw. In deze zesdelige BBC-productie ontmoeten de aristocratische Engelse vrouw Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) en de voormalige cavalerieverkenner Eli Whipp (Chaske Spencer) elkaar in het midden-Amerika van 1890 en besluiten ze om samen een gewelddadig landschap te doorkruisen waar niemand te vertrouwen is. Locke zint aanvankelijk op wraak op de moordenaar van haar zoon, maar ontwikkelt gaandeweg gevoelens voor haar nieuwe bondgenoot. Al ontdekken de twee eenzame wolven dat ze veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze ooit voor mogelijk konden houden. Inhoudelijk beklijvend, visueel betoverend en niet bang om naar Sergio Leone te knipogen en gewelddadig uit te pakken. Klassieke westernfans: maak uw borst al maar nat.

Wie ‘Django’, de nieuwste Canal+-reeks beschikbaar via TV Vlaanderen al in de mot heeft gekregen, heeft waarschijnlijk al de link gelegd met ‘Django Unchained’, de film van Quentin Tarantino uit 2012. Beide producties baseren zich losjes op de klassieker ‘Django’ uit 1966, maar terwijl de tv-serie ‘Django’ een ruime herinterpretatie is van de film van Sergio Corbucci, is ‘Django Unchained’ vooral een hommage aan en tegelijk een parodie op spaghettiwesterns en de bijbehorende filmclichés. In ‘Django Unchained’ keren we terug naar het Zuiden van voor de Amerikaanse Burgeroorlog en ontdekken we het verhaal van een slaaf genaamd Django (Jamie Foxx) die samen met een Duitse premiejager (Christoph Waltz) het land doorkruist om de meest gezochte criminelen te vatten en z’n vrouw (Kerry Washington) uit de handen van de gewelddadige plantage-eigenaar Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio) te redden. Fun fact: de originele soundtrack van ‘Django’ uit 1966 werd passend gerecycleerd en ook sterspeler Franco Nero werd opgetrommeld voor een kleine cameo.

‘The Harder They Fall’ (Netflix)

Idris Elba was naar verluidt zelf even in de running om de hoofdrol te vertolken in ‘Django Unchained’, maar hij kreeg zijn western-herkansing met de film ‘The Harder They Fall’ in 2021. En opvallend genoeg is de invloed van Tarantino in deze gedurfde, bloederige western van Jeymes Samuel evenmin te overzien. In deze film opent outlaw Nat Love (Jonathan Majors) de jacht op zijn aartsrivaal Rufus Buck (Idris Elba) wanneer die laatste plots uit de gevangenis vrijkomt. Wie als eerste z’n pistool zal trekken, moet u zelf maar ontdekken, maar dat het bekendste nummer van de film ‘Guns Go Bang’ heet, geeft al aan dat er duchtig geknald zal worden. De song werd overigens mede geschreven door Jay-Z, die tevens ook producent is van de film. Net zoals met ‘Nope’ hertekent deze Netflix-film het beeld van de klassieke witte cowboys. Hoewel de plot van ‘The Harder They Fall’ fictief is, komen toch enkele echt bestaande personen uit de Afro-Amerikaanse geschiedenis van het Wilde Westen aan bod.

Deze film, die in 2021 op het Filmfestival van Venetië in première ging, verdwijnt weldra uit uw Streamz-bibliotheek en dus is dat een mooie kans om deze een passend saluut te geven. U kent Tim Blake Nelson misschien vooral als de zingende cowboy uit die andere western ‘The Ballad of Buster Scruggs’ van de Coen Brothers, maar in deze speelt hij Henry McCarty, een weduwnaar die samen met zijn 15-jarige zoon een teruggetrokken bestaan op een boerderij in Oklahoma leidt. Althans tot op de dag dat hun routineuze leven wordt opgeschrikt door een zwaargewonde man met een groot geldbedrag op zak. Henry besluit de man onderdak te geven en hem terug op de been te helpen, maar deze altruïstische reddingsactie brengt gaandeweg ook de ware identiteit van Henry als outlaw naar boven. Spannend, pakkend en verfrissend. In tegenstelling tot enkele van bovengenoemde titels is deze film eerder een zuinig verhaal, gemaakt met weinig middelen maar met maximale impact. De film speelt zich af in 1905 en daar twijfelt u ook geen seconde aan.

