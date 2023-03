STREAMINGTIPS. Vijf keer girl power voor én achter de camera op Internationale Vrouwendag

In de jaren zestig en zeventig besloot een groep vrouwen uit Chicago in opstand te komen tegen wetten die het zeggenschap van vrouwen over hun eigen lichaam ontzegden. Vrouwen konden geen spiraaltje of pil krijgen zonder getrouwd te zijn en een recht op abortus was al helemaal een utopie. Omdat steeds meer vrouwen tot extreme uitersten gingen om een ongewenste zwangerschap af te breken, besloten deze vrouwen om een verdoken organisatie op te richten die dienst deed als een clandestien callcenter annex ondergrondse abortuskliniek. Het enige wat vrouwen moesten doen was vragen naar ‘Jane’ om de klus te klaren. In deze HBO-documentaire van Tia Lessin en Emma Pildes blikken de Janes in kwestie terug op hun strijd voor vrouwenrechten en hun aanvaringen met de wet. Een docu die decennia na de feiten brandend actueel is gezien de recente beslissing van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade ongedaan te maken.

KIJK. Op Streamz kan je kijken naar een aangrijpende docu over abortusrechten

Voor wie benieuwd is hoe het zestig jaar geleden in Vlaanderen gesteld was met vrouwenrechten, anticonceptie en seksueel genot kan hierbovenop de vierdelige docu ‘Wij, vrouwen’ op VRT MAX achteroverdrukken.

‘I May Destroy You’ (Streamz)

Michaela Cole produceert, regisseert, acteert en excelleert in deze 12-delige HBO-reeks waarin ze een succesvol millennial-auteur vertolkt die ‘de stem van haar generatie’ wordt genoemd. Wanneer ze haar writer’s block probeert te verhelpen met een nachtje clubben in Londen kan ze zich de volgende dag echter niet herinneren waar die hoofdwonde en die heftige flashbacks vandaan komen. Samen met haar vrienden puzzelt Arabella de aanwijzingen en haar geheugen tezamen en beseft ze niet alleen dat ze zelf werd verkracht, maar dat seksueel geweld en misbruik plots alomtegenwoordig zijn in haar omgeving. Coel stopte haar eigen ervaringen in dit script waarvoor ze een Emmy wegkaapte en wisselt confronterend drama af met komische verlichting. “Mijn persoonlijk verhaal heeft me doen beseffen hoe vaak onze instemming ons wordt ontnomen. En ik gebruik de lach om afstand te nemen van iets verschrikkelijks of om er net dichter bij te komen.”

KIJK. Michaela Cole verwerkt haar trauma in ‘I May Destroy You’

‘Nomadland’ (Disney+)

In 2017 kocht actrice Frances McDormand de rechten op Jessica Bruders boek ‘Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century’. Een non-fictieboek over Amerikaanse arbeiders die getroffen werden door de Grote Recessie en als hedendaagse nomaden door het land reizen om een nieuwe baan te vinden. McDormand schakelde de Chinees-Amerikaanse regisseuse Chloé Zhao in om het script te schrijven en de film te produceren en te regisseren. Naast McDormand, die de hoofdrol wegkaapt als zestigplusser Fern die in een klein busje woont en van job naar job rijdt, werd de rest van de cast aangevuld met niet-professionele acteurs en echte nomaden. De film groeide uit tot een waar prijsbeest. Zhao was de eerste vrouw van kleur die een Golden Globe voor Beste Regisseur mocht ophalen en deed die historische overwinning nog eens over bij de Oscars. Ze was in totaal de tweede vrouw die op beide awardshows een regie-award kon verzilveren. Na respectievelijke Barbra Streisand in 1984 en Kathryn Bigelow in 2010.

KIJK. Frances McDormand speelt rondreizende Fern in ‘Nomadland’

Een jaar nadat Chloé Zhao een Oscar voor Beste Regisseur won, volgde de Nieuw-Zeelandse Jane Campion in 2022 in haar voetsporen met ‘The Power of the Dog’. Een gespannen homoerotische westernthriller met Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst die u kunt vinden op Netflix.

‘Pose’ (Disney+)

Een reeks die een belangrijke rol speelde om de verhalen van zwarte en latin trans vrouwen naar het scherm te brengen is ‘Pose’. In deze gelauwerde serie van Ryan Murphy maken we kennis met de leading ladies van de ballroom scene in New York aan het einde van de jaren 80 en hoe zij moeten knokken om te bestaan in een wereld die hen naar de marges van de maatschappij blijft verdrijven en waar armoede en een AIDS-epidemie die overlevingskansen nog meer doen slinken. De reeks werd vooral geroemd omwille van z’n indrukwekkend inclusieve cast. Naast ‘American Horror Story’-acteur Evan Peeters, die nadien ook in Murphy’s controversiële show ‘Dahmer’ ging schitteren, bestaat de hoofdcast uit MJ Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson en Angelica Ross die ook naast de set strijden voor de rechten en de visibiliteit van trans personen.

KIJK. ‘Pose’ laat de strijd van zwarte en latin trans vrouwen zien

‘Portrait of a Lady on Fire’ (Mubi)

In deze krachtige en ontroerende film van de Franse filmmaakster Céline Sciamma krijgt de Parijse schilderes Marianne aan het eind van de 18e eeuw de opdracht om naar een eenzaam eiland aan de Bretonse kust te reizen. Zij moet daar een huwelijksportret schilderen van een zekere Héloïse die net een kloosterschool voor jonge aristocratische vrouwen heeft verlaten en binnenkort zal trouwen. Omdat Heloïse protesteert tegen het gearrangeerde huwelijk van haar moeder weigert ze te poseren. Om haar vertrouwen te winnen, vermomt Marianne zich als dienstmeisje om haar stiekem te kunnen schilderen, maar al snel worden de twee verliefd op elkaar. Hun innige romance kent een abrupt einde, maar hun ontmoeting blijft vereeuwigd in de schilderijen van Marianne. De film kaapte in 2019 bovenop een prijs voor ‘Beste Scenario’ ook de ‘Queer Palm’ in Cannes weg. Het was de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur die prijs in de wacht sleepte.

KIJK. De trailer van ‘Portrait of a Lady on Fire’