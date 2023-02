STREAMINGTIPS. Van ‘Better Call Saul’ tot ‘House of the Dragon’: vijf spin-offs die beter zijn dan hun origineel

TVTerwijl Netflix nog volop debatteert of het een vervolgseizoen wil op ‘That ‘90s Show’, de recente spin-off van ‘That ‘70s Show’, doken wij de archieven in op zoek naar spin-offs die wel een gezond en lang leven beschoren waren. Hoewel de geschiedenis al een paar keer heeft aangetoond dat spin-offs vaker inferieur zijn aan hun voorlopers (denk maar aan ‘The Mandalorian’-spin-off ‘The Book of Boba Fett’ of de ‘Friends’-spin-off ‘Joey’) hebben we er toch vijf gevonden die het succes van hun voorouder niet alleen evenaren, maar zowaar overtreffen. Een overzicht!

‘Better Call Saul’ (Netflix)

Het schoolvoorbeeld van een van de beste spin-offs in de recente tv-geschiedenis is ongetwijfeld de ‘Breaking Bad’-prequel ‘Better Call Saul’. Daarin promoveert Bob Odenkirk van nevenpersonage naar hoofdfiguur zes jaar voordat hij scheikundeleraar/ illegale crystal meth brouwer Walter White (Bryan Cranston) vertegenwoordigt. Voordat hij als Saul Goodman naam en faam maakt ziet u hoe hij als Jimmy McGill uit Albuquerque uitgroeit van schuchtere underdog die illegaal moet bijklussen tot sluwe expert in het oplossen van netelige situaties. In de loop van zes seizoenen is ‘Better Call Saul’ visueel, emotioneel en intellectueel meeslepend en neemt het qua eigenzinnig karakterwerk net de bovenhand op z’n voorganger. Dat de reeks gedurende z’n looptijd geen enkele van z’n 46 Emmy-nominaties kon verzilveren is dan ook even schokkend als sommige van z’n verhaallijnen.

‘Angel’ (Disney+)

Angel

Begrijp ons niet verkeerd: ‘Buffy the Vampire Slayer’ is een cultklassieker die de bloedzuigende tand des tijds weergaloos heeft doorstaan, maar toch deed de spin-off serie ‘Angel’ één ding beter. De show, die eveneens creatief aangevoerd werd door Joss Whedon, begon in 1999 nadat Angel (David Boreanaz) in het derde seizoen van ‘Buffy’ richting Los Angeles verkaste om daar onder eigen banier de door demonen en misdaad bezaaide onderwereld op te ruimen. Het opzet stond toe dat verhaallijnen en geliefde personages uit de originele reeks niet alleen hun doortocht konden maken, maar ook karaktergroei konden doormaken op een manier dat het klassieke ‘elke aflevering een nieuw monster van de week’-format van de moederreeks oversteeg. Ondanks stabiele kijkcijfers werd de show alsnog in 2004 na vijf seizoenen gecanceld wegens onenigheid met de studiobonzen.

Toen Warner Bros. bekend maakte dat het Adil El Arbi’s en Bilall Fallahs ‘Batgirl’ verticaal had geklasseerd, begonnen DC-fans te vrezen dat een vervolgseizoen op ‘Peacemaker’ eveneens in de gevarenzone zou geraken. Deze spin-off serie van ‘The Suicide Squad’ film uit 2021 was vorig jaar echter een instant hit voor HBO Max en bedenker James Gunn liet fans intussen weten dat ze zich geen zorgen moeten maken voor deel twee. De reeks volgt de avonturen van Christopher Smith, aka Peacemaker (John Cena), een absolute antiheld die gelooft in vrede afdwingen ongeacht hoeveel mensen hij daarvoor moet doden. De reden waarom Gunn dit personage een eigen reeks gaf, was omdat ie volgens hem nog het meeste groeipotentieel voor zich had. Wat Peacemakers complexe band met z’n vader in het eerste seizoen ook duidelijk aantoont.

‘Wednesday’ (Netflix)

Puur afgaand op de wereldwijde obsessie voor deze Netflix-reeks en zonder afbreuk te doen aan Christina Ricci als de voor een generatie onbetwistbare Wednesday Addams, vond deze ‘The Addams Family’-spin-off de hype van de satirische gothfamilie helemaal heruit. De Tim Burton-reeks, die zich focust op de avonturen van Wednesday Addams (Jenna Ortega) aan de Nevermore Academy verpulverde in geen tijd de streamingrecords van ‘Bridgerton’ en ‘Dahmer’ en is na het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ de meest populaire engelstalige show op het platform. Dat een tweede seizoen meteen groen licht kreeg, is weinig verrassend, al wacht de reeks wel de loodzware opgave om in dat vervolgseizoen z’n favorietenrol te bevestigen.

‘House of the Dragon’ (Streamz)

Volgens het scorebord op Rotten Tomatoes heeft het eerste seizoen van de ‘Game of Thrones’-spin-off z’n voorloper met een recensentenscore van 93%-89% verslaan. Deze prequel, die zich een kleine 200 jaar voor de dood van de Mad King afspeelt, volgt de gebeurtenissen voorafgaand aan de Targaryen-burgeroorlog en de strijd van de Targaryen-kinderen om de IJzeren Troon. De reeks maakte meteen indruk met z’n bijzonder sterke en gespannen paleisintrige en voerde halverwege het eerste seizoen een tijdsprong door voorzien van een gedurfde castwissel. Ondanks de introductie tot een heleboel nieuwe gezichten kon de reeks zich net als z’n voorganger weer positioneren als prominent gespreksonderwerp aan het koffieapparaat in aanloop naar die wekelijkse nieuwe aflevering.

