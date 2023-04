STREAMINGTIPS. Met deze vijf titels is ook de opvolging voor ‘Succession’ verzekerd

Begrijp ons niet verkeerd. ‘Succession’ is onvervangbaar. Dus schreeuw gerust in uw kussen eenmaal de reeks voorbij is. Erken de pijn. Huil desnoods om het verlies van ‘Greg-the-egg’ en ‘Tomelette’ en laat u vervolgens zes seizoenen (binnenkort zeven) terug tot leven wiegen in de troostende armen van ‘Billions’. In dit meeslepend melodrama volgt u Bobby Axelrod (Damian Lewis), een ambitieuze hedgefondsmanager die macht en rijkdom vergaart in de financiële wereld van New York, maar daarbij in het vizier komt van US attorney Chuck Rhoades (Paul Giamatti). Er ontvouwt zich een kat-en-muisspel waarin de meedogenloze fratsen van de superrijken in een extreem bingewaardig jasje worden gestopt en er genoeg messen in de rug worden geplant om uw ‘Succession’-soaphonger te stillen. Met een totaalscore van 8,4 op IMDb scoort deze show bovendien lichtjes onder, maar erg dicht tegen de 8,8 voor ‘Succession’.

Volledig scherm Kevin Costner in 'Yellowstone'. © RV

In deze reeks verruilt u de glimmende wolkenkrabbers in Manhattan voor de besneeuwde bergtoppen van Montana en maakt u kennis met een familie die verdacht veel gelijkenissen heeft met de Roys. Zo kruipt Kevin Costner in de rol van ranchvader John Dutton, eveneens een man met een strikt traditionele visie voor het familiebedrijf. Net als Logan Roy heeft hij een dochter met rode haren die zichzelf staande moet houden in een gezin vol mannen. De lokale Kendall Roy heet hier Jamie Dutton en probeert ook ondanks z’n gebrek aan een killer instinct voortdurend in de gading van z’n gevoelloze vader te vallen. En over uitslovers gesproken: ook in deze reeks is er een kruiperig Tom Wambsgans-type te vinden in Rip Wheeler. Hij speelt de schoonzoon die op een goed blaadje wil staan en z’n frustraties herkenbaar afreageert op een minder ervaren personage, in dit geval de verlegen Jimmy. Kortom, fascinerende familieleden die in een meedogenloze machtsstrijd gesleurd worden: dat ruikt heerlijk naar Waystar Royco-soep.

‘The Laundromat’ (Netflix)

Brian Cox, Adrien Brody, Alexander Skarsgård. Als ‘Succession’ u aan iets gewend heeft gemaakt, dan is het wel een A-list aan acteurs die doorheen de show roteren. Een karrenvracht aan acteergoud krijgt u eveneens in de film ‘The Laundromat’. In dit waargebeurd corruptieverhaal neemt regisseur Steven Soderbergh een somber komische kijk op de gelekte Panama Papers, een schat aan documenten die onthulden hoe een Panamees advocatenkantoor bedrijven en rijke klanten hielp om miljarden dollars aan belastingen te ontwijken. Oscarwinnaar Gary Oldman en Golden Globe-laureaat Antonio Banderas kruipen in de huid van advocatenduo Jürgen Mossack en Ramón Fonseca terwijl Meryl Streep een weduwe uit de middenklasse speelt die ongemakkelijke vragen begint te stellen. Hoewel deze film lang niet de fijngevoelige klasse van ‘Succession’ evenaart, speelt ‘The Laundromat’ eveneens op satirische wijze met een dramatisch onderwerp. Namelijk hoe ‘s werelds meest rijke en machtige mensen de regeltjes naar hun hand ombuigen om rijk en oppermachtig te blijven. De passage van Matthias Schoenaerts is bonus.

‘The Great’ (TV Vlaanderen)

Volledig scherm Elle Fanning in 'The Great'. © RV

Satirisch scherp en grof geestig? Dat zijn tevens de hoofdingrediënten voor het tragikomische ‘The Great’. In deze eveneens Emmy-winnende strijd om de macht krijgt u een fictief verslag van het huwelijk van Catharina de Grote (Elle Fanning) met keizer Peter III (Nicholas Hoult) in het 18e-eeuwse Rusland. Eenmaal Catherine ontdekt dat Peter een narcistisch en verwerpelijk zwijn is, bedenkt ze een plan om hem uit beeld te werken om zo de troon voor zichzelf op te eisen. Hoewel deze reeks een kostuumdrama is, zijn de gelijkenissen met het shakespeariaanse ‘Succession’ toch legio. In plaats van de geschiedenisboeken woord voor woord te volgen, is deze reeks veel liever humoristisch correct en provocerend in de manier waarop het het interne heiligdom van immorele, machtshongerige familiedynastieën blootlegt.

Wanneer ‘Succession’ in de blender wordt gegooid met die andere Emmy-winnende klepper ‘Euphoria’, dan krijgt u de HBO-nazaat ‘Industry’. Net zoals ‘Succession’ vindt deze reeks nieuwe, onverwachte wegen om u helemaal verslaafd te maken aan mensen die vooruit proberen te raken in een wereld waarin de concurrentie moordend en de werksfeer toxisch is. ‘Industry’ draait om een groep jonge afgestudeerden die hun droombaan bij een prestigieuze Londense investeringsbank bemachtigen, maar daarvoor wel wat moeten terugdoen. Ze hebben namelijk zes maanden de tijd om te bewijzen dat ze een vast contract waard zijn en die eer zal niet weggelegd zijn voor zij die een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. In deze wereld is het eten of gegeten worden, al zult u in tegenstelling tot grote broer ‘Succession’ toch snel sympathie kweken voor enkele van deze gehaaide en tegelijk gebrekkige jonkies.

