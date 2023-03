STREAMINGTIPS. Korte comedysprintjes voor de fans van ‘Dansaertvlamingen’

‘Astronomy Club: The Sketch Show’ (Netflix)

Zei er iemand ‘voer voor millennials’? Dan is deze ‘Astronomy Club: The Sketch Show’ op Netflix de geknipte opvolger voor ‘Dansaertvlamingen’. In tegenstelling tot de voornamelijk witte, gentrificerende Vlamingen in die laatstgenoemde show, komt deze Amerikaanse sketchshow van Comedy Central van een volledig zwarte komediekliek. De inhoud, over zwarte problemen in Amerika, is echter gemaakt om cultureel relevant te zijn voor een universeel publiek en is even slim als van de pot gerukt. De Robin Hood-sketch van aflevering 1 werd door online entertainmentmagazine ‘Vulture’ zelfs uitgeroepen tot één van de vijftig grappigste komediesketches van het afgelopen decennium. Ondanks het feit dat u aan boord bent geklommen voor de korte zit, zult u willen dat de afleveringen wat langer duurden. En de levensduur van deze show al helemaal want helaas werd de reeks na één seizoen afgevoerd. Al is een terugkeer op een ander platform, afgaand op de stabiele fanbasis die de show wist te vergaren, niet uitgesloten.

Er zijn zo van die komieken die louter door op een stoel te zitten en wat zuur naar een klok te kijken al een bulderlach kunnen ontlokken. Lukas Lelie is ongetwijfeld zo een talent. In deze Streamz Original is de komiek niet alleen het brein, maar ook het boegbeeld als de sympathieke, doch lichtjes uitgebluste meester van het tweede leerjaar die tijdens een avondje oudercontacten een rist vermoeiende ouders over de vloer krijgt. Elke aflevering bestaat uit verschillende korte sketches met tal van bekende acteurs in de rol van ouders. Al liften sommige inside jokes wel mee over de afleveringen heen. De reeks, die in april van vorig jaar in première ging op Streamz, werd geregisseerd door Jan Eelen en Jelle Gordyn en past zo feilloos in de dolgedraaide Woestijnvis-stal. Al zullen fans van Ricky Gervais vooral een vleugje ‘Extras’ herkennen. Lelie liet zich voor z’n show naar eigen zeggen inspireren door die award winnende Britse sitcom over filmfiguranten.

‘Loslopend wild & gevogelte’ (VRT MAX)

'Loslopend Wild & Gevogelte'

Dit losgeslagen Vlaamse televisieprogramma toont al tien jaar het dagelijks leven van verschillende generaties mannen en vrouwen door een absurd komische lens. Geen topic of sterotype is namelijk veilige in de handen van Charlotte Vanhecke en Nele Meirhaeghe. Met een Vlaamse topcast om U tegen te zeggen is deze reeks dan ook een vaste waarde geworden aan de Reyerslaan. Hoewel het hier wel degelijk om een programma met losstaande sketches gaat, is het voor uw kijkplezier eveneens allesbepalend om te weten dat deze reeks voortdurend vol running gags zit. Zo zijn er enkele terugkerende personages zoals de concurrerende oma’s Bomma Berchem en Bomma Wilrijk en wordt er zo veel mogelijk naar gestreefd om een vervelende situatie op te lossen met een wit wijntje of een ‘Allez Monique!’. Opgepast seizoen vijf en zes, de enige seizoenen die momenteel op VRT MAX te vinden zijn, dreigen eind april van het platform te verdwijnen. Snel zijn is dus de boodschap.

‘The Kids in the Hall’ (Prime Video)

Het Canadese antwoord op ‘Saturday Night Live’ en ‘Monthy Python’s Flying Circus’, maar dan minder gehypet. Het comedycollectief naar wie deze show werd vernoemd wordt vaak de grondlegger van de alternatieve comedy van de jaren 90 genoemd en bestond uit vijf mannen waaronder Dave Foley (‘NewsRadio’), Kevin McDonald (‘That ‘70s Show’) en Mark McKinney (‘Superstore’). In tegenstelling tot ‘SNL’ zijn beroemde gasten in deze bandeloze parade aan unieke typetjes eerder de uitzondering en helaas geldt hetzelfde voor vrouwelijke tegenspeelsters. Al staat de cast wel bekend voor z’n zin voor crossdressing. Niet om een makkelijke lach te scoren, maar wel omdat de leden er naar eigen zeggen veel mooier uitzagen als vrouw. Iets wat mannelijke fans ook beaamden. Na vijf seizoenen en een film gingen de leden elk hun eigen weg, maar uiteindelijk maakten de komedieveteranen hun comeback in een gloednieuw seizoen dat in mei van vorig jaar uitkwam op Prime Video.

'Funny or Die Presents'

Nog voor comedyvideo’s volop viraal gingen op Instagram en TikTok, was er ‘Funny or Die’, de experimentele comedywebsite van Will Ferrell en Adam McKay die van het internet vanaf 2007 de grappigste plek op aarde maakte. Die internetcultuur werd in 2010 versmolten met het medium televisie en baarde de HBO-sketchcomedyshow ‘Funny or Die Presents’. Iedere aflevering wordt ingeleid door een vintage presentator die u welkom heet op een schijnbaar respectabel televisienetwerk, waarna de show afglijdt in een aaneenschakeling van grappige en soms ronduit grafische comedysketches die Amerika en de rest van de wereld ongeremd op de korrel neemt. In vaste formats als ‘speeltuinpolitiek’ leggen kinderen op hilarische wijze internationale zaken uit en voor een show van meer dan tien jaar geleden zijn ook sketches over lage emissies en groen speelgoed voor de toekomst van de kinderen geen uitzondering. Iets wat ‘Dansaertvlamingen’ graag nog wat verder op de spits drijft. De cast bestaat uit ronkende namen waaronder Don Cheadle, Kristen Wiig, Zooey Deschanel, John C. Reilly en een waslijst aan beroemde gastacteurs.

