STREAMINGTIPS. Jonge Einsteins die voor magie zorgen op uw scherm

TVVrijdag pakt Streamz uit met de nieuwste docu ‘Laurent, het wonderkind’. Daarin wordt het leven van de Belgisch-Nederlandse hoogbegaafde Laurent, die op twaalfjarige leeftijd summa cum laude z’n Master in de kwantumfysica behaalde, onder de loep genomen. Wonderlijke whizzkids, bijdehante slimmeriken en ander briljant bedrade blokbeesten zijn echter geen zeldzaam fenomeen op uw tv-scherm. Van een schaakwonder uit Uganda in ‘Queen of Katwe’ op Disney+ tot de alom begiftigde en bekende tovenaar ‘Harry Potter’ op Streamz. Deze knappe kinderkopjes quizzen u moeiteloos onder tafel.

‘Gifted’ (Disney+)

Begaafd maar ook broos, dat is Mary Adler, een zevenjarig meisje dat tekenen vertoont van buitengewone wiskundige vaardigheden. Het jonge genie wordt opgevoed door haar oom Frank (een rol voor Chris ‘Captain America’ Evans) nadat haar eveneens briljante moeder zelfmoord heeft gepleegd. Terwijl Frank in de weer is om Mary een zo normaal mogelijk leven te geven, denkt Mary’s grootmoeder daar anders over en wil ze de talenten van haar kleindochter net uitbuiten voor eigen gewin. Met een bittere voogdijstrijd tussen de twee tot gevolg. Dit tranentrekkend drama van Marc Webb werd door critici geprezen voor z’n indrukwekkende cast en z’n waarheidsgetrouwe weergave van familieconflicten en wist z’n bescheiden draaibudget van 7 miljoen dollar aan de bioscoopkassa zomaar te verzesdubbelen. Van een wiskundig wonder gesproken!

‘Matilda’ (Netflix)

Ze kon al perfect spreken met 18 maanden, met 3 jaar kon ze lezen en met 5 jaar kon ze getallen met dubbele cijfers vermenigvuldigen. Als er iemand de primus van de klas is, dan is het wel Matilda. Net zoals Laurent kan Matilda evenmin verklaren waarom ze zo begaafd is. Ze is het gewoon. Deze verfilming uit 1996 van het boek van Roald Dahl vertelt het verhaal van deze bijzonder begaafde Matilda Wormwood (Mara Wilson), die opgroeit in een disfunctioneel gezin met enerzijds een afstandelijke, immorele vader (gespeeld door Danny DeVito, die de film eveneens regisseerde) en een egoïstische, bingoverslaafde moeder. De grootste bullebak is echter directrice Agatha Trunchbull. Wanneer Matilda beseft dat ze de wonderlijke kracht van telekinese bezit, begint ze terug te slaan naar alle pestkoppen in haar leven, inclusief haar onaardige ouders.

‘Queen of Katwe’ (Disney+)

U was volledig van uw sokken geblazen door ‘The Queen’s Gambit’ op Netflix? Dan moet u dringend ‘Queen of Katwe’ op Disney+ ontdekken. Deze bekroonde film uit 2016 met Oscarwinnares Lupita Nyongo vertelt het waargebeurde verhaal van Phiona Mutesi, een negenjarig meisje dat opgroeit in de sloppenwijken in het Oost-Afrikaanse Oeganda en toevallig de schaaksport ontdekt. Wanneer ze steeds meer aan haar techniek begint te schaven, wordt ze door de schaakmicrobe bevangen en neemt ze deel aan internationale toernooien die haar naar de absolute wereldtop schieten. Een inspirerende formule, die het typische ‘zero to hero’-verhaal vertelt, maar tegelijk op een verfrissende manier bij de kijker landt. Met dank aan de magnetische vertolkingen van nieuwkomers als Madina Nalwanga (Phiona) en de betreurde Nikita Pearl Waligwa (Gloria) die in 2020 schielijk overleed aan de gevolgen van een hersentumor.

‘Fuller House’ (Netflix)

In de trant van ‘Young Sheldon’, de reeks over de knappe kinderjaren van Sheldon Cooper uit ‘The Big Bang Theory’, heeft ook de vervolgshow van ‘Full House’ een personage in de rangen dat z’n eigen spin-off verdient, meer bepaald Max. Deze vroegrijpe, intelligente jonge knaap is de tweede zoon van de oudste Tanner-dochter D.J. en steelt elke scène waarin hij te zien is. Hij is een wetenschappelijk genie en houdt ervan zich te kleden in geruite hemdjes en draagt net als Sheldon een aktetas naar school in plaats van een rugzak. Hij staat op orde en netheid en steekt graag de draak met anderen die minder intelligent zijn dan hij. Voor fans van ‘Full House’ is de show een aangenaam weerzien met enkele sleutelfiguren van de nostalgische sitcom, waaronder ‘uncle Jesse’ (John Stamos), Stephanie Tanner (Jodie Sweetin) en zelfs het irritante buurmeisje Kimmy Gibbler (Andrea Barber).

‘Harry Potter’ (Streamz)

Een verhaal dat nog steeds veel pientere jonkies aanspreekt, zijn de avonturen van Harry Potter. De filmreeks gebaseerd op de boeken van JK Rowling mag dan wel hevig bij het fantasy-genre aanleunen, er zitten veel reflecties van hoogbegaafdheid in, alsook thema’s waarmee hoogbegaafde kinderen zich kunnen identificeren. Want ook Harry is anders en past er niet bij, maar toch is hij voorbestemd om zijn talenten te ontwikkelen en daar grootse dingen mee te doen. Hij is trouwens niet de enige die met briljante bouten aaneenhangt. Zijn schoolkameraden zijn eveneens in meer of mindere mate buitengewoon begaafd en we zouden zelfs durven stellen dat de perfectionistische boekenwurm Hermione Granger de grootste slimmerik van de franchise is. Albus Dumbledore niet meegerekend, natuurlijk.

