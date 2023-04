STREAMINGTIPS. De meest geflipte tijdreis-series in afwachting van ‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’

TVVrijdag keert de Vlaamse topreeks ‘Déjà Vu’ terug op Streamz, met een gloednieuwe cast en dito verhaal waarin een gedumpte jongeman terug in de tijd reist om te voorkomen dat de liefde van z’n leven de benen neemt. Het is niet de eerste keer dat een fictief tv-personage in een wormgat wordt getrokken om vervolgens te ontdekken dat dit de plek is waar de problemen pas echt beginnen. Al levert dit voor u natuurlijk wel het juiste escapisme op om u uit uw lineair bestaan te sleuren. In afwachting van dat langverwachte tweede seizoen: hier zijn enkele van de meest geflipte tijdreisreeksen die de streamingwereld momenteel te bieden heeft.

‘Russian Doll 2’ (Netflix)

In het eerste seizoen van de absurd komische Netflix-reeks ‘Russian Doll’ ontmoeten we de New Yorkse Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) op de dag van haar 36ste verjaardag. Wanneer ze later die avond aangereden wordt door een taxi, sterft en terug wakker wordt om haar verjaardagsfeestje en haar daaropvolgende dood opnieuw en opnieuw te beleven, beseft Nadia dat ze vastzit in een tijdlus. In dit nog meer geflipte tweede seizoen worden de tijdlussen echter ingeruild voor tijdreizen. Vier jaar na de noodlottige nacht katapulteert een nieuwe tijdlijn Nadia en haar vriend Alan naar het verre verleden en reist ze via metro nummer 6 terug in de tijd in de lichamen van haar moeder en grootmoeder. Net als in seizoen één moeten Nadia en Alan samen uitzoeken wat er met hen aan de hand is en hoe ze kunnen ontsnappen aan hun nieuwe situatie. Al zal het verleden hen vooral moeten leren hoe ze moeten leven in het heden. Volgens Lyonne, die meeschreef aan de reeks en die ook produceerde, gaat het in dit tweede seizoen veel meer over het beantwoorden van existentiële vragen dan louter over het fantastische entertainment-element van tijdreizen.

Al mag tijdreizen natuurlijk wel vermakelijk zijn. In de HBO-serie ‘The Time Traveler’s Wife’ is de running gag het te pas en te onpas door het beeld flitsende blote kontje van ‘The White Lotus 2’-ster Theo James. Hij kruipt namelijk in de rol van Henry DeTamble, een man met een buitengewoon vermogen om te tijdreizen. Iedere keer hij door het weefsel van de tijd glipt, landt hij in z’n blootje in de tuin van Clare Henry (Rose Leslie). Het feit dat zij zes jaar oud is wanneer ze deze vreemde, naakte man voor het eerst ontmoet, zou in eender welke andere realiteit reden zijn om de politie te bellen. Maar in dit verhaal, gebaseerd op het boek van Audrey Niffenegger, is het de aanzet tot een plakkerig liefdesverhaal. Want net zoals in de eerdere verfilming uit 2009, blijft deze tijdreiziger Clare opzoeken en haar evolutie van jong meisje naar volwassen vrouw bijwonen. Hij weet immers, komende van de toekomst en al, dat Clare z’n toekomstige vrouw is en dat er een magische romance voor hen is voorbestemd. Alleen is dat natuurlijk niet evident om met iemand een toekomst op te bouwen wanneer die te pas en te onpas door de ether wordt opgepiept. Een ontroerende dramareeks die de wetten van de tijd, alsook lichtjes die van relaties met minderjarigen, tart.

‘Shining Girls’ (Apple TV+)

Voor wie houdt van versplinterde percepties van tijd en dat graag ziet versmelten tot één grote, misleidende blubber is bij het fonkelende ‘Shining Girls’ aan z’n proefstuk toe. In deze thrillerserie gebaseerd op de gelijknamige roman van Lauren Beukes, moet ‘The Handmaid’s Tale’-ster Elisabeth Moss een tijdreizende stalker/seriemoordenaar zien af te schudden. Moss, die in de rol kruipt van Kirby, speelt in deze genre buigende misdaadthriller een archiefmedewerkster met een versnipperd geheugen. Aanvankelijk lijkt het alsof u samen met haar de mentale weerbots van haar bijna-doodervaring beleeft, maar beetje bij beetje blijkt dat haar geweldpleger (spookachtig vertolkt door Jamie Bell) haar op magische wijze door de tijd kan stalken en zo eigenhandig haar realiteit kan beïnvloeden. De seriemoordenaar in kwestie, die met behulp van een tijdreishuis tussen de jaren ‘20 en ‘90 kan reizen, blijkt gefixeerd te zijn op gewone vrouwen met een fonkelende toekomst wier ambities en dromen hij uitdooft als een direct gevolg van z’n eigen oorlogstrauma’s. Dat Kirby zijn aanval overleefde zet dan ook een angstaanjagend kat- en muisspelletje in gang dat de radertjes van uw horloge en uw brein op hol zullen doen slaan.

‘Paper Girls’ (Prime Video)

Wie na ‘Stranger Things’ en een goed getimede ‘Back to the Future’-marathon nog een portie eighties nostalgie nodig heeft, die kan bij ‘Paper Girls’ z’n hartje voltanken. Geïnspireerd door de bekroonde stripboekenreeks van Brian K. Vaughan en Cliff Chiang vertelt ‘Paper Girls’ het verhaal van een groep krantenbezorgsters die daags na Halloween in extradimensionale capriolen worden gezogen. Daarbij reizen ze van het jaar 1988 naar 2019, waar ze plots geconfronteerd worden met de volwassen versies van zichzelf. Al is dat niets vergeleken met de massieve, over the top tijdsoorlog waarin ze halsoverkop worden gesleurd. Tussen al dat interdimensionaal geweld is ‘Paper Girls’ vooral een show over echte problemen, uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling. Deze show neemt u mee op een reis door de tijd, maar het is vooral de ontdekkingsreis van deze tieners zelf -wie ze zijn en wat ze zullen worden- dat het meeste gewicht in de schaal legt. Bovendien heeft deze reeks een van de meest propere en tijdvak correcte metaforen om het fenomeen tijdreizen uit te leggen. Iets met herhaaldelijk een mixtape overschrijven met nieuwe liedjes tot het hele bandje uit elkaar scheurt.

‘Kindred’ (Disney+)

In deze recent aan uw Disney+-bibliotheek toegevoegde show wordt de roman van Hugo Award winnares Octavia E. Butler eindelijk verfilmd. Daarin jaagt actrice Mallori Johnson als Dana James een carrière als tv-schrijfster na in Los Angeles. Maar het ziet ernaar uit dat haar nieuwe start aan de Westkust niet zonder de nodige turbulentie zal zijn. Want hoe komt het anders dat ze midden in de nacht wakker wordt in het Maryland van begin negentiende eeuw en ze daar per ongeluk een baby van de verstikkingsdood redt? Om vervolgens weer in haar buitenwijk van Los Angeles verdwaasd wakker te worden. Deze fascinerende scifi-reeks verkent vooral het feit dat reizen naar het verleden -in dit geval het antebellum- voor een zwarte vrouw niet zonder een karrenvracht aan slavernijhorror komt. De reeks -die de zaken iets anders aanpakt dan het boek, maar dit wel met respect voor het bronmateriaal probeert te doen- paart die confronterende gebeurtenissen aan herkenbare millennial-struggles. Zo sleurt Dana per ongeluk haar Tinder-date mee naar de plantagekolonie en wordt hun eerste date al meteen een wake-upcall in interraciale relaties. Dat iPhones meereizen in de broekzak is dan ook een grappig detail in een nochtans heftig verhaal over de vele gezichten van racisme.

