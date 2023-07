STREAMINGTIP. ‘Without Sin’: iets met eerste stenen

Het verhaal van ‘Without Sin’ draait rond Stella (Vicky McClure), die drie jaar eerder haar dochter verloor. Het meisje werd naar alle waarschijnlijkheid om het leven gebracht door drugsdealer Charles (Johnny Harris). Hij zit ondertussen weliswaar in de cel, maar bekende de moord nooit. Wanneer hij Stella een audiobericht stuurt, lijkt dat te veranderen. Zo wil Charles met haar afspreken in de gevangenis, om zíjn kant van het verhaal te vertellen - ‘zodat ze beiden verder kunnen met hun leven’. En dat is in het geval van Stella broodnodig: sinds haar dochter stierf, is haar dagdagelijkse bestaan één en am grauwe tristesse geworden. Een sociaal leven heeft ze niet meer, ze drinkt veel en ze heeft haar uitstekende baan opgegeven voor een job als taxichauffeur. Stella hoopt eindelijk antwoorden te krijgen over wat er precies met haar dochter gebeurd is...