STREAMINGTIP: ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ (Streamz): “Er hangt Magic in de lucht”

De docu stelt scherp op de glorietijd van Johnson bij de NBA en hoe die de basketbalwereld met verstomming sloeg toen hij in 1991 plots aankondigde dat hij na een positieve HIV-test vervroegd met pensioen moest. Gebeurtenissen die ook in gedramatiseerde vorm aan bod komen in de flitsende HBO-dramareeks ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ op Streamz. Waar regisseur Adam McKay het ’Showtime’-tijdperk van de Lakers in z’n eclectische filmstijl doet heropleven en Quincy Isaiah in de twee meter en zes centimerhoge gedaante van Magic Johnson kruipt.