Het vierde deel van de serie begint waar deel drie gestopt is, maar veel informatie over de nieuwe afleveringen is er op dit moment nog niet vrijgegeven. Wat we wel al weten, is dat Evan Rachel Wood niet meer de rol van Dolores zal spelen. Zij kruipt voortaan in de huid van Christina, een schrijfster uit New York City die het probeert te maken in de grote stad.