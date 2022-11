STREAMINGTIP. ‘Wednesday’: donkere humor op z’n best

TVSlim, sarcastisch en ietwat dood vanbinnen. Toegegeven: het had ook over het brein achter dit stukje kunnen gaan, maar het is wel degelijk de beschrijving van ‘Wednesday’. Een gloednieuwe Netflixreeks waarin de - ahum - vrolijkste telg van ‘The Addams Family’ centraal staat.