STREAMINGTIP. ‘Wayne’: geflipte roadtrip vol kleurrijke personages

Wat als... je terminaal zieke vader op z’n sterfbed bestolen wordt? Geen vraag waar wij spontaan over nadenken op woensdag, maar gelukkig hoeven we het niet zelf uit te zoeken. In ‘Wayne’ volgen we de lotgevallen van - jawel - Wayne (Marc McKenna), die net z’n vader heeft verloren. Een riante erfenis is er niet, maar papalief was wél in het bezit van een oude Pontiac uit 1978. Was, want voor z’n overlijden wordt Waynes vader bestolen, en is de auto niet meer in z’n bezit. Tot grote frustratie van Wayne, die beslist om op zoek te gaan naar de wagen. Dat zoiets verhaaltechnisch het best ondernomen wordt met een compagnon, lijkt haast evident. Wayne kiest voor Delilah (Ciara Bravo), zijn nieuwe crush. Het begin van een waanzinnige roadtrip, waarbij Wayne en Delilah tot het uiterste moeten gaan om hun doel te bereiken. Als hen dat al lukt, uiteraard.