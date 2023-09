STREAMINGTIP. ‘Wanted: the escape of Carlos Ghosn’: van CEO tot voortvluchtige crimineel

TVGeen genre dat de laatste jaren zo populair is als true crime. Dat is ook Apple TV+ niet ontgaan. Zij voegen met ‘The Carlos Ghosn saga’ nu een nieuwe docuserie toe aan die (lichtjes overvolle) poule. Dit keer weliswaar geen verhaal over een seriemoordenaar - of beter: as far as we know -, maar wel over de wandaden van Carlos Ghosn, voormalig CEO van Renault en Nissan.