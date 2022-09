STREAMINGTIP. ‘Voices of Liberation’: Bart Peeters vertelt over WOII

TV GEZIEN? ‘Het jachtsei­zoen’: “Een eindeloze autorit, met twee kwebbelen­de zusjes op de achterbank”

Jagen lijkt wel het nieuwe verbouwen in tv-land. Terwijl op Play4 het tweede seizoen van ‘Klopjacht’ is gestart, pakken ze op VTM uit met ‘Het jachtseizoen’. Een Vlaamse versie van een format dat bij de noorderburen vooral online potten gebroken heeft. Laura Tesoro (26), influencer Jamie-Lee Six (24) en ‘Familie’-acteur Maarten Cop (22) kruipen in de huid van de speurders en moeten elke week twee ‘ontsnapte’ BV’s klissen. In de eerste aflevering zetten ze de achtervolging in op Sergio (57) en Sam Gooris (49). Klinkt spannend, maar is het dat ook? “Na een uur of twee was het vat af - wellicht speelden de pintjes die Sergio onderweg nuttigde daar een rol in.”

1 september