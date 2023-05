STREAMINGTIP. ‘Victim/Suspect’: wanneer slachtoffer plots dader wordt

TV Joren uit ‘Blind Getrouwd’ is weer (voorzich­tig) verliefd: “Ik wil er nu echt helemaal voor gaan”

Z’n huwelijk met Lien was in ‘Blind getrouwd’ geen lang leven beschoren, maar intussen is Joren Dumont (37) opnieuw verliefd. “Ik voel me klaar om te settelen”, klinkt het enthousiast in ‘TV Familie’, in een gesprek over de nieuwe vrouw in z'n leven. Al blijft hij wel voorzichtig: “Voor hetzelfde geld wordt het niets tussen ons.”