STREAMINGTIP. Vanya verandert in Viktor in derde seizoen ‘The Umbrella Academy’

In de eerste seizoenen vertolkte hij het vrouwelijke personage Vanya. Ondertussen werd het verhaal aangepast zodat hij vanaf nu een mannelijk personage, Viktor, kan spelen. Elliot kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media. “Maak kennis met Viktor Hargreeves”, schreef hij bij een eerste foto van zijn personage uit het nieuwe seizoen. Ook Netflix, het streamingplatform waar de reeks op te zien is, bevestigde het nieuws. “We zijn erg blij om Viktor in de familie te verwelkomen.” Viktor is één van de belangrijkste personages in de serie. Het programma draait rond een groepje broers en zussen, die elk een bijzondere gave hebben. Samen moeten ze proberen om het einde van de wereld te voorkomen. Benieuwd of hen dat ook nu gaat lukken.