STREAMINGTIP. ‘Unknown: Cosmic Time Machine’: naar de sterren turen met NASA

In deze episode draait alles rond een team ingenieurs en wetenschappers van NASA, die zich bezig houden met de lancering van de ‘James Webb Space Telescope’. Dat toestel fungeert als een sooprt teletijdmachine: door het universum te bekijken via infrarode golflengren, kan Webb dingen laten zien die nooit eerder werden waargenomen door andere telescopen. Hierdoor worden ook de eerste sterren en sterrenstelsels zichtbaar, die ontstonden na de oerknal. Die info helpt wetenschapsknobbels om het universum véél beter te begrijpen. De witzen over ‘galaxies far far away’ mag u dan weer zélf maken.