STREAMINGTIP. ‘True Crime Belgium: Rijk, Dood & Opgelicht’

TV RECENSIE. ‘Money Shot: The Pornhub Story’: “Niet op de pornoster schieten (ejaculatie uitgezon­derd)”

In ‘Money Shot: The Pornhub Story’ onderzoekt Emmy-winnende documentairemaakster Suzanne Hillinger hoe ‘s werelds grootste pornowebsite een revolutie ontketende in de wereld van volwassen content, maar tegelijk de deur openzette voor de verspreiding van illegale content die sekshandel, verkrachting en kindermisbruik in de hand werkt. Of deze docu zelf de kink van de criminele feiten kan onderscheiden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.