STREAMINGTIP. ‘True Crime Belgium: De Keldermoord’: wanneer verliefdheid dodelijk is

Voor wie zich deze beruchte zaak niet meer herinnert: alles draait rond Vanessa Luyks, een alleenstaande moeder van drie kinderen. In 2007 wordt ze verliefd op Kris Groffen. Niets doet vermoeden dat die partnerkeuze haar fataal zal worden in 2011. Na een zoveelste ruzie - waarbij de losse handjes van Kris overuren draaien - vermoordt hij haar, én neemt meteen een nieuwe vriendin in huis. Wanneer de omgeving van Vanessa zich vragen stelt, klinkt het dat de vrouw met de noorderzon is vertrokken. Een alerte wijkagent voelt echter dat er iets niet klopt, en op 22 september 2011 vallen speurder bij Kris Groffen binnen. Daar vinden ze het lichaam van Vanessa in de kelder. Tijdens het daaropvolgende assisenproces heeft de jury heeft enkel oog voor de feiten - tot grote spijt van de beklaagde. Die wordt in 2013 uiteindelijk veroordeeld tot dertig jaar celstraf.