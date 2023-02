STREAMINGTIP. ‘True Crime Belgium: De Beul van Deurne’: een vreselijke moord en levenslange opsluiting

TV “De engelbe­waar­ders van oorlogs­jour­na­lis­ten”: docureeks ‘War Junkies’ gaat op zoek naar de lokale ‘fixers’ van Rudi Vranckx en co

Ze komen nooit in beeld, maar zijn wel essentieel voor elke oorlogsjournalist: de fixers. “Fulltime babysitter, kok, tolk en personal assistent. En dat in één persoon.” De gloednieuwe documentairereeks ‘War Junkies’, te bekijken op Streamz, zet hen voor het eerst in de kijker. In ‘De Morgen’ praten journalisten als Rudi Vranckx (63) over de intieme band met de fixers en het moeilijke proces om ze te rekruteren. “Een van hen hield er in normale tijden een online kookkanaal op na. Niet de persoon met wie je naar het front wil trekken.”