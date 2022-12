STREAMINGTIP. ‘Treason’: de Russen zitten er voor iets tussen

Het verhaal van deze vijfdelige serie draait rond Adam Lawrence (Charlie Cox), een werknemer bij de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6. Hij leidt een heel normaal leven in Londen, samen met z’n vrouw en twee kinderen. Dat verandert wanneer Adam te horen krijgt dat z’n grote baas vergiftigd is. Een daad van de Russische spionne Kara Yerzov (Olga Kurylenko - ooit nog ‘Bond’-meisje, red.), die voor Adam verstrekkende gevolgen heeft. Door die geslaagde aanslag is immers niet alleen het leven van z’n familieleden in gevaar, hij moet ook alles op alles zetten om zélf niet vermoord te worden. Of hem dat ook lukt, laten we u graag zelf ontdekken.