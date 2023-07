STREAMINGTIP. ‘To end all war - Oppenheimer & the atomic bomb’: achtergrondinformatie bij de film van Christopher Nolan

Voor wie het zich afvroeg: Christopher Nolan grijpt in ‘Oppenheimer’ - in tegenstelling tot het bijwijlen onbegrijpelijke ‘Tenet’ - terug naar een waargebeurd verhaal, dat aan bod komt in ‘To end all war - Oppenheimer & the atomic bomb’. De focus ligt daarbij, zoals te verwachten valt, op de Amerikaanse natuurkundige Julius Robert Oppenheimer. Hij was een ambitieuze wetenschapper, die op een bepaald moment in z’n carrière een fikse promotie maakt. De man kwam namelijk aan het hoofd te staan van het wapenlaboratorium in Los Alamos, en dat ten tijde van het beruchte Manhattanproject - het onderzoeksproject van de Amerikaanse overheid om een atoombom te ontwikkelen. Wanneer op 16 juli 1945 de Trinity-test plaatsvindt in de woestijn van New Mexico, is dat aanvankelijk voor Oppenheimer een succesverhaal. Maar wanneer Oppenheimer beseft wat hij exact heeft ontwikkeld, heeft hij het daar steeds moeilijker mee...