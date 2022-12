STREAMINGTIP. ‘The Witcher - Blood Origin’: wat er gebeurde voor Geralt van Rivia zich ermee bemoeide

‘Game of Thrones’ heeft ‘House of the Dragon’, ‘Lord of the Rings’ doet het met ‘The Rings of Power’ en ‘The Witcher’ voegt daar sinds kort ‘Blood Origin’ aan toe. Een prequel die zich meer duizend jaar voor Geralt van Rivia afspeelt, en volledig focust op de zogenaamde ‘Conjunction of The Spheres’. Voor de niet-ingewijden: een kosmisch evenement dat van groot belang is voor de plaatselijke machtsverhoudingen. Zoiets trekt uiteraard individuen met minder goede bedoelingen aan, die alle gezag naar zich toe willen trekken. Zeven outcasts moeten echter proberen om de precaire verhoudingen in balans te houden. Ook wel: het gemiddelde familiefeest, quoi.