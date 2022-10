STREAMINGTIP. ‘The White Lotus S2': Jennifer Coolidge gaat weer op hotel

Sinds haar passage in de ‘American Pie’-films was ze ietwat vergeten, maar dankzij haar glansrol in deze Streamz-serie is de 61-jarige Coolidge weer helemaal terug van weggeweest. Logisch dus dat haar personage, Tanya McQuoid, ook in deze tweede reeks een prominente tol kreeg toebedeeld. Het verhaal speelt zich dit keer niet af op een eiland in de Stille Oceaan, maar wel op eentje in de Middellandse Zee. Zo moeten de protagonisten zich dit keer namelijk staande houden in Sicilië. Of hen dat ook lukt, laten we u graag zelf ontdekken.