STREAMINGTIP. ‘The Volcano: Rescue from Whakaari’: Leonardo DiCaprio laat z’n innerlijke ramptoerist los

Toegegeven: het is niet de eerste keer dat de streamingdienst zich op natuurrampen stort. Zo was er recent nog ‘Thai Cave Rescue’, waarin werd teruggeblikt op de onfortuinlijke voetbalploeg die enkele jaren geleden vast kwam te zitten in een grot. ‘The Volcano: Rescue from Whakaari’ doet hetzelfde, maar dan voor de ramp in Nieuw-Zeeland - waarbij 22 mensen het leven lieten. Aan de hand van getuigenissen van overlevenden en reddingswerkers schetst deze docu een compleet beeld van wat er zich op dat noodlottige moment afspeelde. Daarbij werd ook een beroep gedaan op het beeldmateriaal dat indertijd werd gekiekt via smartphones en andere opname-apparatuur. “Op die manier besef je de gruwel pas écht”, aldus DiCaprio. En wie zijn wij om de uitvoerend producent tegen te spreken?