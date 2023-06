STREAMINGTIP. ‘The Tourist’: wanneer je - letterlijk - alles kwijt bent

Een Noord-Ierse man wordt wakker in een Australisch ziekenhuis, waar hij werd opgenomen na een zwaar verkeersongeval. Wanneer hij wakker wordt, heeft hij geen idee meer wie hij is - of hoe hij daar terechtkwam. Met slechts enkele aanwijzingen moet hij z’n identiteit terug bij elkaar puzzelen, voor z’n verleden hem onherroepelijk inhaalt.

Deze co-productie - waarbij onder andere BBC en HBO betrokken zijn - kon internationaal op heel wat waardering rekenen, waarop vorig jaar een tweede seizoen besteld werd. Veel is er nog niet geweten over dat vervolg, behalve dan dat het zich dit keer in Ierland afspeelt. Go raibh maith agat, omdat we u dat alvast laten weten? ‘t Zal wel zijn.